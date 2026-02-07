En vivo
Nación  / Presidente Petro pide renuncia de gerente de Urrá y acusa a generadoras por las inundaciones

Presidente Petro pide renuncia de gerente de Urrá y acusa a generadoras por las inundaciones

Expertos del sector aseguran que la emergencia responde a un fenómeno climático atípico y no a un acto indiscriminado e intencional, pues el objetivo es cuidar la operación de las hidroeléctricas.

Petro pide renuncia de gerente de Urrá.jpg
Petro pidió la renuncia del gerente de la hidroeléctrica Urrá.
Foto: Urrá, Presidencia.
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 7 de feb, 2026

