Joven de 17 años acabó con la vida de su exnovia y dos mujeres más en una panadería: esto se sabe

Una profunda conmoción se vive en el estado de Minas Gerais, en Brasil, tras una violenta masacre registrada en una panadería del barrio Lagoa, en el municipio de Ribeirão das Neves. Un adolescente de 17 años fue aprehendido como principal sospechoso de asesinar a tiros a tres mujeres, en un ataque que, según las primeras hipótesis de las autoridades, habría estado motivado por un episodio de celos relacionado con su expareja.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Militar, el joven llegó en motocicleta hasta el establecimiento comercial, sostuvo una discusión con una de las trabajadoras del lugar y, posteriormente, abrió fuego contra varias personas que se encontraban en el interior del local, antes de huir.

Entre las víctimas se encuentra Nathielly Kamilly Fernandes Faria, de 16 años, quien trabajaba en la caja de la panadería y habría sido la expareja del atacante. También falleció Ione Ferreira Costa, una cliente de 56 años, y Emanuely Geovanna Rodrigues Seabra, una menor de 14 años, hija del propietario del negocio. Pese a los intentos de auxilio por parte de testigos y personal de emergencia, las tres mujeres murieron en el lugar.

Uno de los testimonios clave del caso fue entregado por una sobreviviente, quien relató que le pidió al agresor que no atentara contra su vida. Según su versión, el joven decidió no dispararle y abandonó el sitio tras hacer gestos burlones, un hecho que ha generado aún mayor indignación entre la comunidad.



Revolta e pedidos por justiça marcaram o velório de Nathiely Kamilly, de 16 anos, morta a tiros enquanto trabalhava em uma padaria, na noite de quarta-feira (4/2), no bairro Lagoa, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O principal suspeito é o…

Tras un operativo de búsqueda, las autoridades lograron ubicar al adolescente en una vivienda cercana, donde se encontraba escondido junto a algunos familiares. El menor fue aprehendido y puesto a disposición del sistema de justicia juvenil, pese a que su madre ha manifestado públicamente que su hijo es inocente.

Mientras se realizan las exequias de las víctimas en medio de expresiones de dolor y exigencias de justicia, la Fiscalía avanza en el proceso judicial contra el adolescente, quien enfrenta cargos por homicidio calificado. Las autoridades no descartan que el caso sea tipificado como feminicidio, mientras se define su situación jurídica y una eventual internación provisoria en un centro socioeducativo.