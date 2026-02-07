Chance Caribeña Noche: resultado del último sorteo hoy sábado 7 de febrero de 2026

Publicidad
La Caribeña Noche es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia y hace parte de las loterías con mayor tradición en el país. Sus sorteos diarios mantienen la expectativa de miles de apostadores que, cada noche, consultan los resultados del chance con la esperanza de acertar y obtener un premio.
El número ganador del chance Caribeña Noche de este sábado 7 de febrero de 2026 es el: (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Desde el año 2025, este juego incorporó la opción de jugar con una quinta balota o número adicional, una modalidad de carácter voluntario que permite incrementar el valor del premio cuando se acierta de forma simultánea junto con las demás cifras del sorteo.
En cuanto a las apuestas, la Caribeña Noche permite jugar montos que van desde $500 hasta $25.000. Para resultar ganador, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo, según la modalidad elegida. Estas condiciones han posicionado a este chance como una de las opciones más consultadas por quienes siguen a diario los resultados del chance en Colombia.
El sorteo de la Caribeña Noche se realiza todos los días. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p.m., una vez finaliza el sorteo. Este horario se mantiene de forma constante para todos los apostadores, lo que facilita estar atentos a la publicación de los números ganadores.
La Caribeña Noche ofrece varias modalidades de apuesta, las cuales determinan el tipo de premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:
Estas modalidades brindan flexibilidad a los jugadores, quienes pueden elegir la opción que mejor se ajuste a su presupuesto y a su estrategia de juego.
La Caribeña Noche ofrece opciones accesibles para distintos presupuestos, lo que la convierte en un chance popular entre una amplia variedad de apostadores:
El proceso para reclamar un premio de la Caribeña Noche depende del monto ganado, aunque existen requisitos obligatorios que aplican en todos los casos.
Documentos requeridos para cualquier premio:
Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Caribeña Noche
|6 Febrero 2026
|5743 - 6
|Caribeña Noche
|5 Febrero 2026
|8327 - 3
|Caribeña Noche
|4 Febrero 2026
|1519 - 2
|Caribeña Noche
|3 Febrero 2026
|7344 - 2
|Caribeña Noche
|2 Febrero 2026
|4070 - 8
|Caribeña Noche
|1 Febrero 2026
|0131 - 0
|Caribeña Noche
|31 Enero 2026
|2274 - 1
|Caribeña Noche
|30 Enero 2026
|5064 - 9
|Caribeña Noche
|29 Enero 2026
|2234 - 0
|Caribeña Noche
|28 Enero 2026
|3103 - 3