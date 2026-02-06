Chance Caribeña Noche: resultado del último sorteo hoy viernes 6 de febrero de 2026

Publicidad
La Caribeña Noche es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia y forma parte de las loterías con mayor tradición en el país. Sus sorteos diarios mantienen la expectativa de miles de apostadores que, noche tras noche, consultan los resultados del chance con la ilusión de acertar y obtener un premio.
El número ganador del chance Caribeña Noche de este viernes 6 de febrero de 2026 es el: (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Desde 2025, este juego incorporó la posibilidad de jugar con una quinta balota o número adicional, una modalidad opcional que permite aumentar el valor del premio cuando se acierta de manera simultánea junto con las demás cifras del sorteo. Esta alternativa ha ganado popularidad entre quienes buscan mayores ganancias dentro de la Caribeña Noche.
En cuanto a las apuestas, la Caribeña Noche permite jugar montos que van desde $500 hasta $25.000. Para resultar ganador, el número apostado debe coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo, de acuerdo con la modalidad elegida. Estas características la mantienen como una de las opciones más consultadas por quienes siguen los resultados del chance en Colombia.
El sorteo de Caribeña Noche se realiza todos los días. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p.m., una vez finaliza el sorteo, horario que se mantiene de forma constante para todos los apostadores.
La Caribeña Noche ofrece distintas modalidades de apuesta, las cuales determinan el tipo de premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:
Estas modalidades brindan flexibilidad a los jugadores, quienes pueden elegir la opción que mejor se ajuste a su presupuesto y estrategia.
La Caribeña Noche ofrece flexibilidad en el valor de las apuestas, con opciones accesibles para distintos presupuestos:
El proceso para reclamar un premio de la Caribeña Noche varía según el monto ganado, aunque existen requisitos obligatorios que aplican en todos los casos.
Documentos requeridos para cualquier premio:
Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Caribeña Noche
|5 Febrero 2026
|8327 - 3
|Caribeña Noche
|4 Febrero 2026
|1519 - 2
|Caribeña Noche
|3 Febrero 2026
|7344 - 2
|Caribeña Noche
|2 Febrero 2026
|4070 - 8
|Caribeña Noche
|1 Febrero 2026
|0131 - 0
|Caribeña Noche
|31 Enero 2026
|2274 - 1
|Caribeña Noche
|30 Enero 2026
|5064 - 9
|Caribeña Noche
|29 Enero 2026
|2234 - 0
|Caribeña Noche
|28 Enero 2026
|3103 - 3
|Caribeña Noche
|27 Enero 2026
|5835 - 0