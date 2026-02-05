Chance Caribeña Noche: resultado del último sorteo hoy jueves 5 de febrero de 2026

La Caribeña Noche es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia y hace parte de las loterías con mayor tradición en el país. Sus sorteos diarios mantienen viva la expectativa de miles de apostadores que, noche tras noche, consultan los resultados con la esperanza de acertar a la suerte.



Número ganador de Caribeña Noche

El número ganador del chance Caribeña Noche de este jueves 5 de febrero de 2026 es el: (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: XXXX

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, este juego incorporó la opción de jugar con una quinta balota o número adicional, una alternativa que permite aumentar el valor del premio cuando se acierta de manera simultánea junto con las demás cifras del sorteo. Esta modalidad ha ganado popularidad entre quienes buscan mayores ganancias.

La Caribeña Noche permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, el número apostado debe coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo correspondiente, de acuerdo con la modalidad elegida.



A qué hora juega Caribeña Noche

El sorteo de Caribeña Noche se realiza todos los días, y sus resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p.m., una vez finaliza el sorteo.



Cómo se juega el chance

Este juego de azar ofrece varias modalidades de apuesta, que definen el premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Cuánto cuesta apostar

La Caribeña Noche ofrece flexibilidad en el valor de las apuestas:



Valor mínimo del tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Noche?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado, aunque existen requisitos obligatorios en todos los casos.

Documentos requeridos para cualquier premio:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):



Premios menores a 48 UVT: solo se deben presentar los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos fundamentales, es necesario diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta (PDV).

Premios iguales o superiores a 182 UVT: se solicitará una certificación bancaria vigente, con una expedición no mayor a 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete. En estos casos, el pago del premio se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

