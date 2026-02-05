Chance Caribeña Noche: resultado del último sorteo hoy jueves 5 de febrero de 2026

Publicidad
La Caribeña Noche es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia y hace parte de las loterías con mayor tradición en el país. Sus sorteos diarios mantienen viva la expectativa de miles de apostadores que, noche tras noche, consultan los resultados con la esperanza de acertar a la suerte.
El número ganador del chance Caribeña Noche de este jueves 5 de febrero de 2026 es el: (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Desde 2025, este juego incorporó la opción de jugar con una quinta balota o número adicional, una alternativa que permite aumentar el valor del premio cuando se acierta de manera simultánea junto con las demás cifras del sorteo. Esta modalidad ha ganado popularidad entre quienes buscan mayores ganancias.
La Caribeña Noche permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, el número apostado debe coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo correspondiente, de acuerdo con la modalidad elegida.
El sorteo de Caribeña Noche se realiza todos los días, y sus resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p.m., una vez finaliza el sorteo.
Este juego de azar ofrece varias modalidades de apuesta, que definen el premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado:
La Caribeña Noche ofrece flexibilidad en el valor de las apuestas:
El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado, aunque existen requisitos obligatorios en todos los casos.
Documentos requeridos para cualquier premio:
Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Caribeña Noche
|4 Febrero 2026
|1519 - 2
|Caribeña Noche
|3 Febrero 2026
|7344 - 2
|Caribeña Noche
|2 Febrero 2026
|4070 - 8
|Caribeña Noche
|1 Febrero 2026
|0131 - 0
|Caribeña Noche
|31 Enero 2026
|2274 - 1
|Caribeña Noche
|30 Enero 2026
|5064 - 9
|Caribeña Noche
|29 Enero 2026
|2234 - 0
|Caribeña Noche
|28 Enero 2026
|3103 - 3
|Caribeña Noche
|27 Enero 2026
|5835 - 0
|Caribeña Noche
|26 Enero 2026
|4264 - 1
|Caribeña Noche
|25 Enero 2026
|1568 - 0
|Caribeña Noche
|24 Enero 2026
|7768 - 3
|Caribeña Noche
|23 Enero 2026
|8498 - 2