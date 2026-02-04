Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 4 de febrero de 2026

La Caribeña Noche es un popular juego de chance en Colombia, que forma parte de las loterías más tradicionales del país. Se caracteriza por realizar sorteos diariamente y moviliza la esperanza de miles de personas que confían en su suerte.
Número ganador de Caribeña Noche
El número ganador del chance Caribeña Noche de este miércoles 4 de febrero de 2026 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
- Número ganador: xxxx
- Dos últimas cifras: xx
- Tres últimas cifras: xxx
- La quinta: x
Desde el 2025 los apostadores pueden incluir una quinta balota o número adicional que puede aumentar las ganancias si se acierta simultáneamente con otras cifras.
Es un juego de suerte en el que el jugador podrá realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado obtenido en el sorteo jugado.
A qué hora juega Caribeña Noche
El sorteo de Caribeña Noche se realiza todos los días y se puede consultar su resultado después de las 10:30 p.m.
Cómo se juega el chance
Existen diversas modalidades de apuesta, que ofrecen diferentes premios según la cantidad de cifras que se acierten y el orden en que lo hagan:
- Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.
- Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
- Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
- Una cifra o uña: Acertar la última cifra.
Cuánto cuesta apostar
Ofrece flexibilidad en el valor de sus apuestas:
- El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.
- El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.
¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Noche?
El proceso para reclamar su premio varía según el monto, pero hay documentos esenciales que siempre debe presentar:
Documentos fundamentales para cualquier premio:
- Tiquete original debidamente diligenciado sin tachones ni enmendaduras.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible de tu documento de identidad.
Documentos adicionales según el valor del premio (basado en UVT):
- Si su premio es menor a 48 UVT: Solo necesita los documentos fundamentales mencionados anteriormente.
- Si su premio está entre 48 y 181 UVT: Además de los documentos fundamentales, deberá entregar el Formato SIPLAFT, el cual encontrará en el Punto de Venta (PDV).
- Si su premio es mayor a 182 UVT: Aparte de los documentos anteriores, se le solicitará una Certificación bancaria (que no tenga más de 30 días de expedida y esté a nombre de la persona que diligenció el tiquete). En este caso, el premio se realizará a través de transferencia bancaria en un tiempo aproximado de 8 días hábiles.