Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 4 de febrero de 2026

La Caribeña Noche es un popular juego de chance en Colombia, que forma parte de las loterías más tradicionales del país. Se caracteriza por realizar sorteos diariamente y moviliza la esperanza de miles de personas que confían en su suerte.

Número ganador de Caribeña Noche

El número ganador del chance Caribeña Noche de este miércoles 4 de febrero de 2026 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde el 2025 los apostadores pueden incluir una quinta balota o número adicional que puede aumentar las ganancias si se acierta simultáneamente con otras cifras.



Es un juego de suerte en el que el jugador podrá realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado obtenido en el sorteo jugado.



A qué hora juega Caribeña Noche

El sorteo de Caribeña Noche se realiza todos los días y se puede consultar su resultado después de las 10:30 p.m.

Cómo se juega el chance

Existen diversas modalidades de apuesta, que ofrecen diferentes premios según la cantidad de cifras que se acierten y el orden en que lo hagan:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

Ofrece flexibilidad en el valor de sus apuestas:

El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Noche?

El proceso para reclamar su premio varía según el monto, pero hay documentos esenciales que siempre debe presentar:

Documentos fundamentales para cualquier premio:

Tiquete original debidamente diligenciado sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de tu documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (basado en UVT):