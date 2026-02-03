Caribeña Noche: resultado del último sorteo hoy martes 3 de febrero de 2026

La Caribeña Noche es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia y hace parte de las loterías tradicionales que, noche tras noche, concentran la atención de miles de apostadores. Su dinámica sencilla y su frecuencia de sorteos la convierten en una de las opciones más populares dentro de los juegos de azar del país.

Número ganador de Caribeña Noche

El número ganador del chance Caribeña Noche de este martes 3 de febrero de 2026 es el xxxx de la serie xxx.



¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.

Número ganador: xxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores tienen la opción de incluir una “quinta balota” o número adicional, una alternativa que puede aumentar las ganancias si se acierta de manera simultánea con las demás cifras del sorteo.

Este juego de suerte permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de distintos públicos. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. El evento puede seguirse en tiempo real a través de los canales autorizados.

A qué hora juega Caribeña Noche

El sorteo del chance Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado. El resultado oficial puede consultarse después de las 10:30 de la noche, una vez finaliza la transmisión correspondiente.



Cómo se juega el chance

Caribeña Noche ofrece diferentes modalidades de apuesta, que entregan premios según la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que coincidan:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

Este chance se caracteriza por ofrecer flexibilidad en el valor de las apuestas:

El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.



¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Noche?

El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, pero existen documentos obligatorios en todos los casos.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

