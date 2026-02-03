Caribeña Noche: resultado del último sorteo hoy martes 3 de febrero de 2026

Publicidad
La Caribeña Noche es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia y hace parte de las loterías tradicionales que, noche tras noche, concentran la atención de miles de apostadores. Su dinámica sencilla y su frecuencia de sorteos la convierten en una de las opciones más populares dentro de los juegos de azar del país.
Número ganador de Caribeña Noche
El número ganador del chance Caribeña Noche de este martes 3 de febrero de 2026 es el xxxx de la serie xxx.
¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.
Número ganador: xxx
Dos últimas cifras: xx
Tres últimas cifras: xxx
La quinta: x
Desde 2025, los apostadores tienen la opción de incluir una “quinta balota” o número adicional, una alternativa que puede aumentar las ganancias si se acierta de manera simultánea con las demás cifras del sorteo.
Este juego de suerte permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de distintos públicos. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. El evento puede seguirse en tiempo real a través de los canales autorizados.
El sorteo del chance Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado. El resultado oficial puede consultarse después de las 10:30 de la noche, una vez finaliza la transmisión correspondiente.
Caribeña Noche ofrece diferentes modalidades de apuesta, que entregan premios según la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que coincidan:
Este chance se caracteriza por ofrecer flexibilidad en el valor de las apuestas:
El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, pero existen documentos obligatorios en todos los casos.
Documentos fundamentales para cualquier premio:
Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):