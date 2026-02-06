Ojo, envían mensajes falsos sobre jurados de votación con enlaces que pueden vaciar su cuenta

El celular vibra. Es un mensaje corto, directo, con un tono urgente: “Ha sido seleccionado como jurado de votación. Consulte aquí”. En medio de la rutina diaria, muchas personas hacen clic sin pensarlo dos veces.

Lo que no saben es que, detrás de ese enlace, no hay una notificación oficial, sino una trampa diseñada para robar información personal, suplantar identidades y vaciar cuentas bancarias. Así operan los ciberdelincuentes, aprovechándose de la confianza y la premura para engañar a la ciudadanía.

Alerta por falsos mensajes sobre jurados de votación

Las autoridades alertaron sobre una nueva modalidad de estafa en la que delincuentes están enviando mensajes de texto con falsos enlaces relacionados con la designación de jurados de votación para el próximo 8 de marzo, con el objetivo de engañar a la ciudadanía.

En estos mensajes, los estafadores incluyen enlaces sospechosos que redirigen a páginas falsas que simulan ser sitios oficiales. Al hacer clic, las víctimas quedan expuestas al hurto de datos sensibles, suplantación de identidad y fraudes bancarios.



Ante la recepción de este tipo de mensajes, las autoridades y la Secretaría de Seguridad de Bogotá recomendaron lo siguiente a la ciudadanía:



No hacer clic en enlaces enviados por SMS.

No compartir datos personales, bancarios o contraseñas.

No reenviar el mensaje a otros contactos.

Bloquear y reportar el número remitente.

Es importante aclarar que la designación como jurado de votación solo debe verificarse a través de los canales oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ingresando directamente a la página web y nunca mediante enlaces recibidos por mensajes de texto.

Estos engaños hacen parte de una práctica conocida como phishing, la cual es usada por los criminales para cometer fraudes, suplantar identidades y acceder de manera ilegal a cuentas bancarias personales.

Frente a esto, desde la Secretaría de Seguridad indicaron no confiar en mensajes de texto que generen urgencia o soliciten información personal.

Asimismo, hay que recordar que ninguna entidad oficial pide datos personales ni envía enlaces por SMS para este tipo de trámites.

Mensaje de ciberdelincuentes. Foto: Secretaría de Seguridad.

Canales de denuncia

Las personas que reciban este tipo de mensajes o cualquier otro tipo de estafa pueden denunciar el hecho a través de los siguientes canales:

