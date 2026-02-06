¿Compra tiquetes por internet? Ojo con estos errores que aumentan el riesgo de fraude

Comprar vuelos, hoteles y paquetes turísticos por internet se ha convertido en una de las prácticas más comunes entre los viajeros colombianos.

La rapidez de los procesos y la posibilidad de comparar precios en segundos han impulsado este hábito. Sin embargo, esta misma facilidad también ha ampliado el terreno para los fraudes digitales, que hoy representan uno de los principales dolores de cabeza para consumidores y empresas del sector turismo.

De acuerdo con un reciente análisis del Koin Travel Index, herramienta que recopila datos en tiempo real sobre el comportamiento de compra en viajes, no todas las transacciones tienen el mismo nivel de riesgo. Algunos patrones específicos concentran una mayor probabilidad de fraude, lo que obliga a reforzar los controles sin afectar la experiencia del usuario.



Las decisiones que más elevan el riesgo

Uno de los factores más relevantes es el tipo de tiquete. Las compras de vuelos solo de ida, por ejemplo, presentan un riesgo mayor frente a los itinerarios de ida y regreso. Además, el método de pago también pesa: el uso de tarjetas internacionales puede multiplicar hasta por diez la exposición al fraude frente a las tarjetas nacionales.

Blu Radio - AFP Blu Radio - AFP

Las rutas tampoco se quedan atrás. Los trayectos internacionales, según el estudio, son casi tres veces más vulnerables que los nacionales. A esto se suma un elemento clave: el tiempo. Las compras realizadas muy cerca de la fecha del viaje concentran un nivel de riesgo considerablemente más alto.



Errores frecuentes al comprar tiquetes en línea

Los expertos advierten que algunos comportamientos comunes pueden abrir la puerta a estafas digitales. Entre los más habituales están:



Comprar pasajes con muy poca anticipación.

Usar tarjetas internacionales en plataformas poco conocidas.

Preferir vuelos solo de ida sin revisar la reputación del vendedor.

Realizar pagos desde redes Wi-Fi públicas o dispositivos compartidos.

Estas prácticas, aunque no siempre terminan en fraude, sí aumentan significativamente las probabilidades de sufrir inconvenientes.

Colombia, entre los países con más rechazos en pagos digitales

En el caso colombiano, cerca del 2,8 % de las transacciones en línea del sector turismo son rechazadas, una de las cifras más altas de la región. Esto refleja no solo un entorno de riesgo elevado, sino también la ineficacia de los sistemas antifraude basados en reglas rígidas, que terminan bloqueando compras legítimas o dejando pasar operaciones sospechosas.



Por esta razón, nuevas herramientas tecnológicas permiten hoy analizar cada compra de manera contextual, teniendo en cuenta factores como el comportamiento del usuario, el medio de pago y el momento de la transacción.



¿Cómo protegerse al comprar por internet?

Aunque gran parte de la responsabilidad recae en las empresas, los usuarios también pueden reducir riesgos siguiendo buenas prácticas. Comprar con anticipación, usar plataformas reconocidas y verificar los métodos de pago son pasos clave para viajar con mayor tranquilidad.