En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosión en mina
Atentado en Arauca
Daniel Quintero
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Hábitos para cuidar la batería de su computadora portátil y señales que indican que cumplió su ciclo

Hábitos para cuidar la batería de su computadora portátil y señales que indican que cumplió su ciclo

Con el uso constante la batería tiende a descargarse más rápido y a perder su capacidad, pero lo que muchos no saben es que esto puede deberse a malos hábitos de carga.

Publicidad

Publicidad

Publicidad