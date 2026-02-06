Hábitos para cuidar la batería de su computadora portátil y señales que indican que cumplió su ciclo

Actualmente, es habitual que un gran porcentaje de personas tenga una computadora portátil, también conocida como laptop, en casa. Estos dispositivos integran todas las funciones de un ordenador de escritorio, pues es un equipo móvil y compacto con teclado, panel táctil (mouse) y batería recargable.

Además, por el uso constante, la batería tiende a descargarse más rápido y a perder su capacidad con el paso del tiempo, pero lo que muchos no saben es que esto puede deberse a malos hábitos de carga.

No obstante, existen algunas señales que pueden ayudar a identificar que la pila ya ha cumplido con su vida util.



Señales de que la batería del portátil está muriendo

Es importante recordar que la carga de un portátil suele durar entre 2 a 6 horas aproximadamente, pero esta depende del uso que se le dé, pues no rendirá lo mismo para alguien que usa juegos pesados que para otra que solo está usando aplicaciones de Office.

Estas son las señales que debe identificar en su computadora para saber si la batería está muriendo:



No enciende si no está conectado a la corfiente.

Se apaga después de conectarlo.

Agota la batería muy rápido cuando se hacen tareas exigentes como edición de video o jugar videojuegos.

Muestra un porcentaje de carga erróneo (alto) y se descarga con facilidad.

No permite trabajar varias horas antes de requerir enchufarlo de nuevo.

Hábitos para cuidar la batería de su computadora portátil

Una laptop facilita las labores por su portabilidad y flexibilidad. Por ello, para garantizar su duración, es importante saber cómo cuidar la batería con los siguientes buenos hábitos:

