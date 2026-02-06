En vivo
Declaran calamidad pública en Lebrija tras emergencia por vendaval y avalancha en Santander

Declaran calamidad pública en Lebrija tras emergencia por vendaval y avalancha en Santander

La emergencia causada por un fuerte vendaval y la avalancha del río Lebrija llevó a la declaratoria de calamidad pública en el municipio, donde 54 familias resultaron damnificadas y continúan las labores de búsqueda de 10 personas desaparecidas.

