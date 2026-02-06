Declaran calamidad pública en Lebrija tras emergencia por vendaval y avalancha en Santander

Fue declarada la calamidad pública en el municipio de Lebrija, Santander, debido a la grave emergencia ocasionada por un fuerte vendaval y la avalancha del río Lebrija, que deja 54 familias registradas como damnificadas.

En la zona hacen presencia los organismos de socorro, entre ellos la Defensa Civil, Gestión del Riesgo, Ponalsar y soldados del Batallón de Ingenieros No. 5 de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, quienes adelantan labores de búsqueda de 10 personas que continúan desaparecidas, así como la evacuación de familias que perdieron sus viviendas.

El alcalde del municipio, Gabriel Martínez, confirmó la activación de un punto de ayudas humanitarias, mientras que las autoridades trabajan por tierra y por aire para llegar a las zonas más afectadas, teniendo en cuenta que se registran múltiples derrumbes en varios tramos de las vías, lo que dificulta el acceso.

“Ante la magnitud de esta emergencia tomamos la decisión de declarar la calamidad pública en Lebrija, para poder activar todos los recursos necesarios y atender de manera oportuna a las familias damnificadas.” señaló el mandatario



La vereda Vanegas es la más afectada por la emergencia; sin embargo, también se reportan daños significativos en La Victoria y Santo Domingo, especialmente en vías terciarias. Actualmente, el único acceso habilitado es por el sector de Río Negro, el cual también presenta afectaciones, lo que dificulta el ingreso de ayuda humanitaria.

Las familias damnificadas aseguran haberlo perdido todo y se encuentran a la espera de alimentos, ropa y elementos básicos. Actualmente se realiza la ubicación de ropa, colchonetas y espacios seguros para los afectados. En la sede B del colegio Colmercedes fue habilitado un albergue temporal para que las familias puedan pasar la noche.

Las autoridades recomiendan que, en caso de no poder trasladarse al albergue, las personas busquen zonas altas y seguras, ante el riesgo de nuevas emergencias.

Las donaciones de alimentos no perecederos, ropa y frazadas se están recibiendo en la Casa de la Cultura de Lebrija.