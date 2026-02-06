En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosión en mina
Atentado en Arauca
Daniel Quintero
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia  / Así quedó el tarjetón para las consultas de las elecciones de marzo

Así quedó el tarjetón para las consultas de las elecciones de marzo

En la Registraduría se realizó el sorteo para determinar la posición de las consultas, así como de sus respectivos candidatos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad