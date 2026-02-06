Actualizado: 6 de feb, 2026
Blu Radio Nación Elecciones Colombia Así quedó el tarjetón para las consultas de las elecciones de marzo
Este viernes quedó definido el tarjetón para votar una de las 3 consultas el 8 de marzo. De acuerdo con el sorteo de la Registraduría, en el primer lugar estará la consulta de las soluciones, en la mitad aparecerán los candidatos de la Gran Consulta por Colombia y al final del tarjetón aparecerán los cinco candidatos del Frente por la Vida.
En desarrollo...