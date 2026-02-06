Registraduría oficializó inscripción de Daniel Quintero a consulta del Frente por la Vida

La Registraduría inscribió oficialmente al exalcalde de Medellín Daniel Quintero a la consulta del Frente por la Vida. La inscripción se dio tras una decisión del Consejo Nacional Electoral, según la cual Quintero está habilitado para participar en esta consulta que se hará el próximo 8 de marzo.

“Inscribir al ciudadano Daniel Quintero Calle por el movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, para participar en la consulta popular a realizarse el 8 de marzo de 2026 con la finalidad de escoger al candidato del denominado ‘Frente por la Vida’ a la presidencia de la República para las elecciones que se realizarán el 31 de mato del 2026”, dice la resolución de la Registraduría.

Es importante recordar que Iván Cepeda no podrá participar en esta consulta por una decisión del CNE. Es por eso que Juan Fernando Cristo y Luis Gilberto Murillo decidieron ir directo a la primera vuelta, al igual que Cepeda. Roy Barreras se refirió a la decisión de Murillo y Cristo de no ir a la consulta.

"Me informan que algunos de los precandidatos han anunciado que se van directo a primera vuelta. Eso sí que es dividir el progresismo, eso sí que es dividir a la centroizquierda, porque si van a la primera vuelta van a competir inevitablemente con Iván Cepeda o conmigo", dijo Barreras.