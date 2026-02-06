Síntomas del cáncer de cuello uterino: alertas tempranas que muchas mujeres suelen ignorar

El cáncer de cuello uterino es una de las enfermedades que más impacto tiene en la salud femenina a nivel mundial, pero también es una de las más prevenibles si se detecta a tiempo.

Esta patología se origina en el cuello del útero, la parte inferior del útero que conecta con la vagina, y en la mayoría de los casos está asociada a una infección persistente por el virus del papiloma humano (VPH), según explican expertos en salud y entidades como Mayo Clinic.

Aunque el VPH es muy común y suele desaparecer por sí solo, en algunos casos puede permanecer durante años en el organismo y generar cambios en las células del cuello uterino.

Estos cambios, conocidos como lesiones precancerosas o displasia cervical, pueden evolucionar lentamente hasta convertirse en cáncer si no se detectan ni se tratan a tiempo. Por esta razón, las pruebas de tamizaje y la vacunación contra el VPH son claves para reducir el riesgo.



Cáncer de cuello uterino. Foto: Freepik

Síntomas tempranos del cáncer de cuello uterino

Uno de los mayores desafíos de esta enfermedad es que, en sus etapas iniciales, suele no presentar síntomas. Sin embargo, cuando aparecen señales de alerta, estas no deben ser ignoradas.

El Instituto Nacional de Cáncer (NIH) reveló los síntomas más frecuentes del cáncer de cuello uterino en fase temprana:



Sangrado vaginal después de las relaciones sexuales.

Sangrado fuera del período menstrual o menstruaciones más abundantes y prolongadas.

Sangrado después de la menopausia.

Flujo vaginal acuoso, con mal olor o con presencia de sangre.

Dolor pélvico o molestias durante las relaciones sexuales.

Estas manifestaciones también pueden estar relacionadas con otras afecciones ginecológicas, pero siempre deben ser evaluadas por un profesional de la salud.



Signos en etapas avanzadas

Cuando el cáncer de cuello uterino progresa y se extiende a otras partes del cuerpo, los síntomas pueden intensificarse.

Algunas mujeres pueden experimentar dificultad o dolor al orinar, presencia de sangre en la orina, problemas para evacuar, dolor lumbar persistente, hinchazón en las piernas, cansancio extremo o dolor abdominal. En estos casos, acudir al médico de manera inmediata es fundamental para iniciar un tratamiento oportuno.



¿Cómo se diagnostica el cáncer de cuello uterino?

Ante la presencia de síntomas o resultados anormales en pruebas de detección como la citología o la prueba de VPH, los especialistas pueden recomendar estudios complementarios.

Entre los procedimientos más utilizados se encuentran la colposcopia, que permite observar de cerca el cuello uterino, y la biopsia, en la que se toma una muestra de tejido para analizarla en laboratorio.

Existen diferentes tipos de biopsias, como la biopsia con sacabocados, el legrado endocervical, el procedimiento LEEP o la biopsia de cono, que ayudan a confirmar el diagnóstico y determinar el estadio de la enfermedad.



Prevención y detección temprana

La mejor estrategia contra el cáncer de cuello uterino sigue siendo la prevención. La vacunación contra el VPH, el uso de métodos de protección en las relaciones sexuales y los controles ginecológicos periódicos pueden marcar la diferencia.