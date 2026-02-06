En vivo
Nación / JEP advierte limitaciones financieras por falta de recursos del Gobierno: "A mitad de camino"

JEP advierte limitaciones financieras por falta de recursos del Gobierno: ”A mitad de camino”

La JEP reconoce que actualmente esta funcionando a media máquina en materia financiera porque el gobierno colombiano solo le ha entregado menos de la mitad de lo que se había calculado.

