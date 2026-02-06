Megaoperativo en centro de Medellín dejó cuatro capturados y 150 celulares robados incautados

Continúan los operativos en el centro de la ciudad contra el comercio ilegal y la invasión del espacio público. Esta vez, 400 uniformados de la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía y la Alcaldía de Medellín, adelantaron un megaoperativo en el centro comercial Ópera, donde las autoridades ya han identificado desde años que se da la venta ilegal de celulares.

La intervención incluyó diligencias de allanamiento y registro, que se desarrollaron tras labores de inteligencia e investigación y que evidenciaron la existencia de establecimientos utilizados como fachada para la recepción, el desbloqueo y la reventa de equipos móviles robados en diferentes zonas del Valle de Aburrá.

Cuatro personas fueron capturadas en flagrancia por los delitos de receptación, acceso abusivo a sistemas de información y usurpación de derechos de propiedad industrial. Asimismo, fueron incautados 150 celulares con reporte por hurto y cerca de 10.000 accesorios para telefonía móvil destinados a la comercialización ilícita.

En uno de los locales intervenidos fue hallada una bodega clandestina que pretendía evadir los controles policiales y ocultar equipos y accesorios ilegales. Así lo explicó el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana.



"Esa intervención contó con la participación de peritos designados por las marcas afectadas, debido a la falsificación y comercialización ilegal de mercancías en el sector. Resaltar que se logró ubicar un centro de acopio, donde eran llevados celulares hurtados para ser modificados mediante sistemas conocidos como cajas flachadoras, con el fin de liberarlos y reintroducirlos al sistema comercial", indicó.

Por su parte, el secretario de Seguridad Manuel Villa destacó que también se dieron procedimientos contra la ocupación ilegal del espacio público.

"Se realizaron, además, siete cierres de establecimientos por la violación a la ley dieciocho cero uno. Se verificaron más de cinco mil equipos celulares, se impusieron veintiocho comparendos, se inmovilizaron dieciséis motos y se efectuaron siete incautaciones por ocupación indebida del espacio público. Y ojo, es tan ilegal quien roba, como quien vende y como quien compra lo robado", aseguró.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía para su judicialización por los delitos imputados, mientras avanzan las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes de esta red ilegal.

Las autoridades anunciaron que prontamente adelantarán nuevas intervenciones focalizadas en zonas estratégicas del Centro de Medellín.

