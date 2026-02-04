Discusión entre obreros, al parecer por dinero, terminó con uno de ellos muerto en Medellín

Las dificultades para solucionar los conflictos entre ciudadanos sigue siendo un asunto que genera inquietud entre las autoridades de gobierno y seguridad en Medellín, pues, igual que el año anterior, durante 2026 persiste la tendencia de casi la mitad de homicidios asociados a este tipo de hechos.

Uno de los casos más recientes ocurrió en el barrio La Cruz, nororiente de la ciudad, donde Alexánder Navales Toro, constructor de una vivienda del sector, de 32 años de edad, falleció por cuenta de las heridas propinadas por parte de un colega de la misma obra.

Toro fue apuñalado por la espalda mientras descargaba unos bultos de cemento, en medio de la discusión que había sostenido minutos antes con su víctimario, al parecer, por asuntos de dinero.

El agresor intentó huir, pero la reacción de otros obreros y la Policía permitió la captura de este hombre identificado como Jaider Guerra Saavedra, de 22 años.



Con este caso ya son al menos seis los homicidios ocurridos durante 2026 vinculados a temas de convivencia. Aunque hay una reducción de cuatro casos en comparación con el mismo periodo del año anterior, la preocupación persiste pues este tipo de conductas representan casi la misma proporción de los hechos ocurridos por disputas entre estructuras criminales.

Manuel Villa, secretario de Seguridad del distrito, destacó que el fenómeno no solo se trata de la acción de la fuerza pública, sino de cultura ciudadana.

"¿Qué nos está pasando como sociedad? Sí, nosotros tenemos un compromiso, uno, de llevar a los homicidas a la cárcel. Dos, de tener presencia institucional para prevenir, pero la corresponsabilidad ciudadana. ¿Qué está pasando? Que muchas veces los hogares, que deberían ser esos lugares más protegidos para nuestros niños, para nuestras mujeres, veces terminan siendo los lugares más violentos. Entonces, esto es también otro reto que tenemos, no solamente como administración, sino como sociedad", aseguró el funcionario.

Este hecho violento se suma al registrado en el barrio El Salvador donde Julián Steven Ibarra, de 32 años, fue asesinado con múltiples disparos de arma de fuego elevando las cifras de homicidios en Medellín a 28 durante 2026.