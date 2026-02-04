Intensifican medidas de seguridad en Cali tras frustrar ataque terrorista

La fuerza pública en el suroccidente del país se encuentra en alerta tras los hechos de orden público ocurridos en Cali y el norte del departamento del Cauca recientemente.

En la capital del Valle se frutró un atentado terrorista contra una estación de Policía, mientras que en Caloto, Cauca, fue activada una volqueta bomba contra una base militar.

En Cali, las autoridades han reforzado los controles de seguridad en las entradas de la ciudad, especialmente en el sur y el oriente, así como la vigilancia en los alrededores de estaciones de policía, el Cantón Militar Pichincha, la Escuela de Militar de Aviación Marco Fidel Suárez y varios edificios públicos.

Todo esto, mientras se continúan las investigaciones para esclarecer el ataque terrorista frustrado en la avenida ciudad de Cali, donde la Policía interceptó un vehículo, en el que dos hombres transportaban explosivos.



"Estos dos individuos están afiliados a la organización criminal 'Jaime Martínez' que querían poner una bomba con pentonita en una estación de Policía. Gracias a la labor de Bloque de Búsqueda que continúa en la ciudad. Invitamos a la ciudadanía a que siga contribuyendo con información", dijo el alcalde Alejandro Eder

El refuerzo de la seguridad tiene priorizadas cuatro estaciones de policía en la ciudad, La Rivera, San Francisco, La Flora y Floralia, teniendo en cuenta que estos sujetos aseguraron ir hacia el norte de Cali, en el momento de su captura.

"Adelantamos revisión, puestos de control y sobretodo un seguimiento muy juicioso a los vehículos a través del sistema de cámaras en toda la ciudad", indicó Natalia Zuluaga, subsecretaria de seguridad de Cali.

Mientras tanto, en el norte del Cauca, las tropas del Ejército se ha desplegado en el municipio de Caloto, tras el ataque con una volqueta bomba registrado en el crucero de Gualí. Se están haciendo patrullajes constantes teniendo en cuenta que otros explosivos han sido destruidos controladamente.

La captura de lo dos hombres que transportaban los explosivos en Cali ya fue legalizada y están en proceso judicialización. Mientras tanto, en el Cauca siguen buscando a los autores materiales del atentado con la volqueta bomba.