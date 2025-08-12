Disidencias habrían asesinado a joven artista indígena en Caloto, Cauca: esto se sabe

En la vereda Pedregal del municipio de Caloto, Cauca, fue asesinado el joven indígena, identificado como Germán Andrés Yule Ramos, de 22 años de edad, comunero de Toribío, en el norte del departamento. Yule se transportaba en una volqueta como parte de su trabajo en el sector rural conocido como “la S”, a las 9:00 de la mañana del lunes 11 de agosto, cuando hombres armados lo obligaron a detenerse y le dispararon.

A través de un comunicado, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció que una vez que las autoridades y la Guardia Indígena realizaron acompañamiento en el levantamiento del cuerpo, en el punto de cuidado territorial en Caloto, la guardia fue víctima de hostigamientos.

Además de su trabajo, el joven, que era hijo de un guardia indígena, se destacaba por su compromiso y participación en procesos comunitarios a través de la música. Yule era trompetista y hacía parte de la Banda Fiestera de Tacueyó.

Tanto el CRIC como la Asociación de Cabildos Indígenas de Toribío, Tacueyó y San Francisco Proyecto Nasa responsabilizaron al frente Dagoberto Ramos, que hace presencia armada en la zona y que amenazó a los familiares y autoridades indígenas que acudieron al lugar de los hechos.

“Por mantener el control del dinero del narcotráfico obligan a la comunidad a pagarles impuestos, amenazan a la gente, engañan a niños y jóvenes obligándolos a ingresar a sus filas, asesinan sin piedad a nuestros comuneros dejando a muchas familias sumidas en el dolor, en el miedo y la rabia desbordada que crece en la comunidad”, relató Proyecto Nasa sobre la problemática en la zona.

El 14 de julio también fueron asesinados en la región Florilba Ramos y Ferney Elago, quienes se encontraban en proceso de reincorporación en el ETCR de Caldono. Otro hecho se presentó el 16 de julio cuando la comunera Andrea Cabas Rodríguez, del resguardo indígena de San Francisco y sobrina del alcalde Fabio Andrés Rodríguez, fue encontrada muerta en la vía Corinto - Caloto.

“Exigimos el fin de las agresiones contra la población y el respeto a la vida en todas las circunstancias”, escribió el CRIC, al tiempo que Proyecto Nasa hizo un llamado y solicitó mayor celeridad y efectividad para resolver las causas estructurales del conflicto y el esclarecimiento de los crímenes.

Por su parte, el músico César López lamentó el asesinato del joven artista en sus redes sociales: “Hoy también la guerra nos arrebata a German Andrés Yule Ramos de Toribio Cauca . Un joven con sueños de artista. 22 años. Por el y por sus sueños también seguiremos adelante HASTA QUE AMEMOS LA VIDA!”, escribió en su cuenta de X.

Hoy también la guerra nos arrebata a German Andrés Yule Ramos de Toribio Cauca . Un joven con sueños de artista. 22 años. Por el y por sus sueños también seguiremos adelante HASTA QUE AMEMOS LA VIDA ! pic.twitter.com/9hNnW2wVI5 — CÉSAR LÓPEZ (@cesarlopezmusic) August 11, 2025

La Alcaldía de Toribío rechazó el asesinato con un mensaje en el aseguró que “la violencia enluta el municipio y nos arrebata los sueños y el talento de un joven toribiano”.