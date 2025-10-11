Disidentes de las Farc lanzaron explosivo contra el hospital de Caloto, Cauca

Autoridades en el departamento del Cauca confirmaron que un explosivo impactó el hospital La Niña María de Caloto, durante un hostigamiento que se registró por parte de las disidencias de las Farc contra la Policía.

Aunque no hay reporte de lesionados, esta situación muestra la grave situación de orden público que se vive entre en este departamento. El ataque ocurrió en medio de un hostigamiento armado que estremeció a toda la comunidad hacia las 4 de la mañana.

Según la comunidad, al parecer el explosivo era de fabricación artesanal o tatuco el que destruyó una parte del hospital La Niña María.

Autoridades del Cauca confirmaron que un explosivo impactó el hospital de Caloto durante un hostigamiento que se registró por parte de las disidencias de las Farc contra la Policía. El hecho no dejó personas heridas, pero sí daños materiales. #VocesySonidos pic.twitter.com/jyzHi0jQ6Y — BLU Pacífico (@BLUPacifico) October 11, 2025

La explosión sacudió el centro asistencial, rompiendo ventanales y dañando parte de la infraestructura. En ese momento, varios pacientes permanecían hospitalizados y el personal de salud atendía urgencias. Según testigos, los trabajadores tuvieron que resguardarse por varios minutos.



Cabe recordar que este hecho se suma a los más recientes hechos de alteración al orden público que se han venido registrando en esta zona, donde los perjudicados han sido las comunidades civiles, los líderes sociales y las instituciones públicas.