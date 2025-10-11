Dos heridos deja explosión en fábrica de pólvora cerca del aeropuerto de Barrancabermeja

Una fuerte explosión despertó a los habitantes de la vía que conduce al corregimiento El Centro, en Barrancabermeja, durante la madrugada de este sábado.

El hecho se registró en una vivienda de madera ubicada cerca del aeropuerto del Puerto Petrolero, donde, según versiones preliminares, se manipulaba pólvora y se elaboraban mechas para el juego del tejo.

La detonación destruyó gran parte de la estructura y dejó como saldo dos personas heridas, entre ellas un hombre identificado como Libardo, quien tiene una condición física que le impide movilizarse por sus propios medios.

Testigos contaron que, tras la explosión, un joven conocido como Jacob arriesgó su vida al ingresar entre las llamas para rescatarlo.



“El joven Jacob entró con todo ardiendo y logró sacarlo. Si no lo hace, el señor habría muerto ahí mismo”, relató un vecino del sector, quien aseguró que el hecho generó momentos de pánico entre los residentes, ya que varias casas de madera resultaron afectadas por la onda expansiva.

El señor Libardo fue trasladado por organismos de socorro a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica por quemaduras y lesiones.

En el lugar hicieron presencia el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja, la Defensa Civil y la Policía Nacional, quienes controlaron la emergencia y evitaron que las llamas se extendieran a otras viviendas.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido, aunque adelantan las investigaciones para determinar las causas exactas del estallido.

La comunidad del sector adelanta una campaña solidaria para apoyar al señor Libardo, quien perdió todas sus pertenencias en medio de la explosión.