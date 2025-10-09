Cayó “Cristofer”, presunto asesino de dos adolescentes en Barrancabermeja

En un operativo adelantado por la Policía Nacional, fue capturado Adrián David Baza Torres, conocido con el alias de “Cristofer”, señalado como presunto autor material del asesinato de las adolescentes Carol Daniela Agudelo y Sarayth Valentina Guerra, ocurrido el 21 de febrero de 2025 en el asentamiento humano Miradores de los Lagos, en Barrancabermeja.

La detención, realizada por unidades del Departamento de Policía Magdalena Medio, se llevó a cabo en el sector de La Unión, comuna 7 del distrito petrolero, en cumplimiento de una orden judicial por los delitos de homicidio agravado en concurso con porte ilegal de armas agravado.

Según la investigación, alias “Cristofer” haría parte del Grupo Delincuencial Común Organizado “Los de la Unión”, y figuraba en el cartel de los más buscados de Barrancabermeja. Además, presenta cuatro anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego.

Las autoridades indicaron que esta captura se suma a las realizadas meses atrás de alias “El Gordo Flayer” y alias “El Paisa”, así como a la imputación de alias “Emanuel”, señalado como cabecilla del grupo y presunto determinador del crimen de las dos jóvenes. Con estos resultados, la Policía da por esclarecido el doble homicidio que conmocionó a la comunidad barranqueña.



El coronel John Jairo Buitrago Hernández, comandante del departamento de Policía Magdalena Medio, destacó que este logro fue posible gracias a un trabajo conjunto entre las unidades de investigación criminal, inteligencia policial y la Fiscalía General de la Nación.

“Con la captura de alias ‘Cristofer’ cerramos el cerco judicial en torno al atroz crimen de dos jóvenes que estremeció a Barrancabermeja. Este resultado es fruto de un trabajo articulado que nos permite cumplir el compromiso de llevar ante la justicia a todos los responsables”, afirmó el oficial.