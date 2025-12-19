En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Petro y Maduro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Murió recluso que fue herido en una riña en la estación de Policía de La Candelaria de Medellín

Murió recluso que fue herido en una riña en la estación de Policía de La Candelaria de Medellín

Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones, la Alcaldía y el Inpec adelantan traslado de sindicados para reducir el hacinamiento de la ciudad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad