Murió recluso que fue herido en una riña en la estación de Policía de La Candelaria de Medellín

Murió hombre privado de la libertad tras 10 días de una riña en la estación de Policía de La Candelaria. Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones, la Alcaldía y el Inpec adelantan traslado de sindicados para reducir el hacinamiento de la ciudad

Un hombre privado de la libertad murió luego de resultar gravemente herido en medio de una riña registrada al interior de las celdas de la Estación de Policía de Candelaria.

Según el reporte policial, el hecho inicial se presentó el 7 de diciembre de 2025, cuando varios privados de la libertad protagonizaron una confrontación dentro del área de celdas de capturados. Durante la riña, Sergio Andrés Lopera Cartagena, de 43 años, sufrió múltiples agresiones con golpes de mano y patadas.

La víctima fue trasladada desde la Estación de Policía Candelaria a un centro asistencial, donde ingresó con un trauma cráneo encefálico severo, sangrado cerebral y fractura de varias costillas. Pese a la atención médica recibida, Lopera Cartagena falleció posteriormente a causa de la gravedad de las lesiones.



El secretario de seguridad de Medellín, Manuel Villa, aseguró que mientras tanto, el Distrito y el Inpec avanzan en acciones para reducir los índices de hacinamiento en la capital antioqueña: “La gestión de la mano del Inpec para ir descongestionando varias de las estaciones. El Inpec viene recibiendo unos sindicatos que estaban en las estaciones de policía de Medellín, mientras que avanza la construcción de la cárcel. El día de ayer yo personalmente estuve visitando la cárcel. Va conforme al cronograma un 6% de ejecución de la cárcel”, dijo el funcionario.

El deceso fue reportado al sistema de emergencias 123 por personal administrativo del hospital San Vicente de Paúl. A las 01:32 de la tarde, unidades del CTI de la Fiscalía, en coordinación con la fiscal del caso, realizaron la inspección técnica al cadáver, confirmando que las lesiones fueron ocasionadas durante la riña al interior de la estación policial.

Derivado de estos hechos, las autoridades lograron la captura de tres hombres de 21, 26 y 42 años de edad, quienes también se encontraban privados de la libertad en la misma estación. Por lo pronto, los tres sujetos quedaron a disposición de la Fiscalía mientras avanzan las actuaciones judiciales para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.