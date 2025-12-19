Formulan cargos a patrullero de la Policía en Medellín por excesos durante estallido social

La Procuraduría le formuló cargos a un patrullero de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá por uso excesivo de la fuerza durante el estallido social de 2021. El uniformado habría generado daños físicos a una mujer que ya estaba detenida por las autoridades

La Procuraduría General de la Nación decidió formular pliego de cargos en contra del patrullero de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Cristián Camilo Santander Castillo, quien es señalado de usar presuntamente la fuerza de manera excesiva en medio de las protestas que hubo en Medellín durante el estallido social de 2021.

Según destacó el Ministerio Público, lo que se busca establecer es si durante las jornadas de manifestaciones ocurridas en abril de 2021, Santander Castillo le causó daños físicos a una joven que ya estaba retenida por las autoridades competentes cuando el servidor público presuntamente lo agredió.

De momento, la Procuraduría Provincial de Instrucción del Valle de Aburrá será quien determine con exactitud si el patrullero de la Policía Nacional se extralimitó en sus funciones y si ocasionó algún perjuicio de manera intencional a la mujer con su supuesto uso excesivo de la fuerza en hecho ocurridos el 28 de abril de 2021.



Mientras avanzan las investigaciones correspondientes por parte del Ministerio Público, el ente de control calificó provisionalmente la falta del uniformado como gravísima a título de dolo y en dado caso de ser hallado culpable, incluso, podría ser suspendido y retirado de la institución.

Hay que destacar que por los hechos ocurridos en todo el país durante el estallido social, la Procuraduría General de la Nación ha abierto más de 300 investigaciones disciplinarias contra policías por presuntos abusos y excesos durante las manifestaciones que se extendieron durante más de un año.