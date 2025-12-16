En tres puntos del Valle de Aburrá avanzan honras fúnebres de bachilleres del Liceo Antioqueño

En Medellín, Bello y Barbosa avanzan en las últimas horas la honras fúnebres de los 16 jóvenes bachilleres del Liceo Antioqueño que murieron tras el aparatoso accidente de tránsito en vías del Nordeste del departamento en la madrugada del pasado domingo.

Los homenajes se llevan a cabo de esta manera luego de que las familias de las víctimas no optaran por un sepelio colectivo y un acto en la misma institución educativa de la que ya eran egresados.

La alcaldesa de Bello, Lorena González, reveló además que autoridades judiciales hasta el momento no habían permitido la cremación de ninguno de los cuerpos, principalmente por la continuación de las investigaciones y procesos legales respecto a la situación vial que desencadenó la tragedia.

"Ya están los jóvenes en manos de sus familias. No se ha autorizado la cremación de los cuerpos de los jóvenes. Estábamos en diálogos con las familias para hacer un sepelio colectivo, pero hay familias que quieren desplazarlos a otras ciudades", dijo la mandataria.



A pesar de estos cambios en los homenajes para darle el último adiós al grupo de bachilleres, se mantiene la eucaristía convocada por parte de la administración municipal y el Liceo Antioqueño con toda la comunidad educativa este miércoles 17 de diciembre en el coliseo de la Unidad Deportiva Tulio Ospina a las 10 de la mañana.