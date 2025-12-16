Así fue el recorrido del bus del Liceo Antioqueño antes del accidente: “Venía varado”

Colombia permanece consternada tras el trágico accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del domingo 14 de diciembre en Antioquia, donde un bus de turismo se salió de la vía y cayó a un profundo abismo, dejando un saldo devastador de víctimas.

El siniestro se registró en jurisdicción del municipio de Segovia, en la carretera que comunica a esta población con Remedios. El vehículo cubría la ruta Tolú–Medellín y transportaba a cerca de 40 personas, en su mayoría estudiantes recién graduados de grado 11 del Liceo Antioqueño de Bello, quienes regresaban a sus hogares tras una excursión de fin de curso.

El recorrido inició en Coveñas, Sucre, donde los jóvenes se despidieron del colegio tras varios días de actividades recreativas. Días antes, el grupo había salido desde Medellín rumbo a la costa Caribe, y el retorno comenzó en la noche del sábado, con la expectativa de llegar a Bello en la mañana del domingo, luego de un trayecto estimado de al menos ocho horas.

Durante el viaje de regreso, algunos de los estudiantes grabaron videos que hoy se convierten en testimonio de sus últimas horas con vida. En las imágenes se les observa compartiendo, cantando y disfrutando del trayecto, sin imaginar que el recorrido terminaría en tragedia.



El trayecto antes del siniestro

De acuerdo con la información conocida, el conductor del bus, identificado como Johnatan Alexander Taborda, salió desde Coveñas y continuó su ruta por municipios como Montería, Sincelejo y La Apartada. Posteriormente, el vehículo ingresó a territorio antioqueño por Caucasia, siguió hacia Zaragoza y continuó por la vía que conduce a Segovia.



Fue sobre las 5:40 de la madrugada del domingo cuando, al pasar por el sector conocido como El Chispero, en la carretera Segovia–Remedios, el bus se precipitó por un barranco de aproximadamente 60 metros. El impacto dejó al menos 17 personas fallecidas, entre ellas el conductor, y más de 20 pasajeros heridos, varios de gravedad.

Así fue el recorrido del bus del Liceo Antioqueño antes del accidente Foto: Google Maps

Versiones enfrentadas y reclamos de las familias

Mientras avanzan las investigaciones oficiales para esclarecer las causas del accidente, los relatos de las familias de las víctimas difieren de la versión entregada por la empresa propietaria del vehículo. Parientes de los estudiantes aseguran que el bus presentó fallas mecánicas durante el trayecto y que los jóvenes manifestaron su inconformidad antes del desenlace fatal.

Óscar Gutiérrez, abuelo de Valeria López, una de las estudiantes fallecidas, pidió celeridad y transparencia en las investigaciones, al considerar que se trató de un hecho que pudo evitarse.

“El bus venía varado. Mi nieta llamó a su mamá y le dijo que venían inconformes, que cada 15 o 20 minutos tenían que detenerse. Solicitaron otro transporte y se los negaron. Ellos pidieron el cambio de bus”, relató el familiar.



Víctimas identificadas

La Alcaldía de Bello confirmó la identidad de las personas que perdieron la vida en el accidente.



Carlos Cardona

Daniel Arismendy Fernández

José Manuel Orrego Palacio

Juan Andrés Hincapié

Laura Salazar

María Camila Pérez Sánchez

María Fernanda Londoño Jiménez

Mariana Galvis Arias

Mariana Upegui Escobar

Mateo Castaño López

Mathías Berrío Cardona

Paulina Anduquia Builes

Sara Escobar Mera

Susana Arango Mejía

Valeria López

Yeraldin Yepes

Johnatan Alexander Taborda (conductor)