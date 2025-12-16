En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Paro ELN
Carlos Ramón González
Accidente bus Antioquia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Empresa de bus accidentado con estudiantes de Liceo Antioqueño: "No habíamos tenido emergencias así"

Empresa de bus accidentado con estudiantes de Liceo Antioqueño: "No habíamos tenido emergencias así"

La compañía a la cual estaba adscrito el bus del trágico hecho se refirió a versiones que indican que el vehículo tenía fallas. Su gerente indicó que ya entregaron información a las autoridades.

Publicidad

Publicidad

Publicidad