Empresa de bus accidentado con estudiantes de Liceo Antioqueño: "No habíamos tenido emergencias así"

En medio de las diferentes versiones que han dado los familiares y sobrevivientes del grave accidente de tránsito ocurrido en el Nordeste de Antioquia, en jurisdicción del municipio de Segovia, en el que se vio involucrado un bus afiliado a la empresa Precoltur, su gerente María Elena Molina, le salió al paso a las críticas y dio su versión.

La directiva explicó que la compañía fue informada del siniestro hacia las cuatro de la madrugada a través de la agencia, momento en el que se activó el protocolo de atención y se desplazaron hasta el lugar para apoyar las labores de rescate. Señaló además que toda la información solicitada por las autoridades ya fue entregada a la Policía, como parte del proceso investigativo.

"A toda la policía ya se le entregó toda la información pertinente que ellos nos pidieron. Todo está en investigación. El chico llevaba con nosotros dos años, en dos contratos, y nunca tuvimos una dificultad, ya que la compañía tiene 40 años y nunca habíamos tenido una situación de esta magnitud", aclaró la directiva.

Bus accidentado en Antioquia. Suministrada

Frente a las versiones que han circulado sobre un posible microsueño del conductor Jonatan Zapata, también fallecido, o una falla mecánica del bus, Molina indicó que las causas del accidente aún están bajo investigación y que no existe, por ahora, una conclusión oficial.



"El carro venía bien, venía subiendo. Todo está en investigación. Eran cinco carros los que andaban. Le preguntamos a los conductores, pero nadie los vio, pues, porque como se salió de la vía, entonces, cuando pasaron los otros vehículos, no lo vieron. Aquí se monitorean con el GPS, pero nunca habíamos tenido dificultades en esa vía, aunque sabemos que otras empresas sí lo han tenido, pero nosotros no", dijo.

Defendió que el conductor llevaba dos años vinculado a la empresa, no registraba antecedentes ni llamados de atención y siempre cumplió adecuadamente con sus labores. A la par, indicó que la compañía está dispuesta a brindar todo el acompañamiento y apoyo necesario a los familiares de las víctimas, mientras avanzan las investigaciones que permitan esclarecer lo sucedido.

Por su parte, la empresa Seniors Prom informó que, desde el momento en que se conoció la emergencia, se activaron acciones orientadas al acompañamiento integral de las familias de las víctimas. Para ello, se habilitaron cuatro líneas telefónicas de atención, atendidas por profesionales en psicología, a través de las cuales se mantuvo comunicación permanente con los familiares, con el fin de brindar apoyo emocional y orientación en este momento difícil.

Asimismo, la compañía indicó que asumió el proceso de traslado de las personas fallecidas al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Medellín y que mantuvo contacto directo con las familias para informarles sobre los procedimientos correspondientes.