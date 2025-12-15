En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva caída de Nequi
Paro ELN
José Antonio Kast
Accidente bus Antioquia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / David Rúa, el sobreviviente que escaló el abismo para pedir ayuda tras accidente de bus en Antioquia

David Rúa, el sobreviviente que escaló el abismo para pedir ayuda tras accidente de bus en Antioquia

Ya recuperado y desde su casa con su familia, también rememoró el momento en el que, con los ojos cerrados, sintió un gran estruendo que terminó siendo el fatal momento de la caída del bus.

Publicidad

Publicidad

Publicidad