Mundo  / EE.UU. realiza nuevos ataques contra tres embarcaciones en el Pacífico

EE.UU. realiza nuevos ataques contra tres embarcaciones en el Pacífico

La inteligencia militar confirmó que las embarcaciones se desplazaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban activamente en el transporte de drogas y armamento.



Foto: Comando Sur
Por: EFE
|
Actualizado: 15 de dic, 2025

