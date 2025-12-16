MinTransporte desautoriza publicación de Invías por uso indebido de comunicado del ELN

El Ministerio de Transporte informó este lunes, 15 de diciembre, que una publicación del Invias en su cuenta en X fue retirada porque empleó de manera indebida un comunicado de la guerrilla del ELN.

El mensaje eliminado recomendaba a los viajeros abstenerse de viajar a zonas afectadas por el paro armado usando para eso el comunicado que fue divulgado por ese grupo ilegal el pasado 12 de diciembre.

“Antes de transitar, se recomienda evaluar la necesidad de desplazamiento, y por seguridad, evitar viajes innecesarios, durante los próximos días. Manténgase informado sólo en los canales oficiales y siga las recomendaciones de las autoridades”, indicaba el mensaje de Invias en X.

El Gobierno nacional descalificó ese mensaje y aclaró que en ninguna cuenta oficial del Estado se puede hacer apología a grupos al margen de la ley. Precisó que el Invias es una institución que debe divulgar información técnica y de servicio para los usuarios según el marco legal y conforme a la Constitución.



“Una vez detectada la publicación, el contenido fue retirado de manera inmediata, y de forma paralela se activaron acciones internas para reforzar los protocolos de control, verificación y validación de la información”, garantizando que toda información provenga de fuentes oficiales.

En adelante, se fortalecerán los controles a la información que se divulga a través de canales de alcance nacional para evitar que se presenten errores.

El ELN decretó un paro armado de 72 horas en todo el país y de momento afecta seis departamentos del país dejando un saldo de una persona muerta, otra herida y cuantiosos daños materiales producto de incendio de camión, un bus intermunicipal, destrucción de un peaje ya la instalación de artefactos explosivos en diferentes vías nacionales.