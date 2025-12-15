Andi condena paro armado del ELN y exige al Gobierno recuperar el control territorial

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) emitió un comunicado en el que expresó su rechazo al paro armado de 72 horas anunciado por el ELN, el cual se extenderá hasta el miércoles 17 de diciembre.

En el documento, el gremio empresarial calificó como inaceptables las afectaciones a la actividad productiva del país, la movilidad de la población y las amenazas contra la vida de los colombianos realizadas por el grupo armado.

Asimismo, la Andi hizo un llamado al Gobierno nacional para restablecer la autoridad del Estado en todo el territorio.

“El Gobierno no puede renunciar a la obligación que le otorga la Constitución y tiene el deber de garantizar a la población que ejerce la autoridad con plena cabalidad”, señaló el gremio.



El comunicado advierte que, durante el desarrollo del paro armado, el transporte en el país se ha visto afectado en casi un 100 %, generando graves consecuencias tanto para el transporte de pasajeros como de carga, así como para la movilidad laboral de miles de ciudadanos.

La Andi afirmó que este tipo de actos vandálicos son intolerables y no pueden permitirse bajo ninguna circunstancia, al tiempo que recordó que estas agresiones vulneran los derechos de millones de colombianos y representan una seria amenaza para el bienestar general.

“Estamos en un momento crítico en el que es necesario atender las demandas sociales sin que ello implique la interrupción de actividades ni la imposición de restricciones mediante la violencia”, concluyó el gremio.