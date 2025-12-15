En vivo
Blu Radio  / Nación  / Paz  / ELN completa 4 paros armados en 2025 tras más de cinco intentos de diálogo fallidos en su historia

ELN completa 4 paros armados en 2025 tras más de cinco intentos de diálogo fallidos en su historia

Durante este año, el ELN ha decretado cuatro paros armados en distintas regiones del país, una demostración de fuerza que ha impactado la vida de miles de civiles y evidenciado la pérdida de rumbo del proceso de paz.

