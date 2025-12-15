Lina Tejeiro despidió a su perro Romeo con un sentido mensaje: “Llena de dudas”

La actriz y presentadora Lina Tejeiro se encontraba en medio de los ensayos y funciones de su primera participación en una obra teatral. Se trataba de Escape Room, montaje en el que hacía parte del elenco.

Lina Tejeiro // Foto. Instagram @linatejeiro

El pasado 13 de diciembre realizó su última presentación en el Teatro Nacional Leonardus, en Bogotá, función que dedicó a su mascota Romeo.

Al día siguiente, el 14 de diciembre, Tejeiro compartió un sentido mensaje en sus redes sociales, en el que contó a sus seguidores que Romeo, su mascota y compañero durante ocho años, había fallecido.

Mi Romeo te fuiste y me dejaste llena de dudas, sin entender por qué la vida es así escribió la actriz.

Romeo llevaba luchando con una enfermedad hace meses

Tejeiro escribió en redes sociales sobre el dolor que le produjo la pérdida de su mascota Romeo y contó que el perrito padecía pancreatitis, una enfermedad inflamatoria del páncreas que en perros puede causar un deterioro rápido de la salud y requiere atención veterinaria constante. Aunque Romeo logró salir adelante tras un intenso tratamiento, su estado comenzó a empeorar con el paso de los días.



Según relató la actriz, Romeo empezó a mostrarse distinto mientras ella concluía los ensayos y funciones de la obra Escape Room; incluso, aseguró que pensó en abandonar la puesta en escena para poder acompañarlo mientras permanecía hospitalizado.

Iba de ensayos a la clínica y de la clínica a ensayos. Mi mamá y mi hermano me relevaban para no dejarte solo y para que yo pudiera cumplir este reto con un poco de tranquilidad explicó.

Qué ocurrió con Romeo, la mascota de Lina Tejeiro

Tejeiro narró que, durante sus últimas presentaciones en el Teatro Nacional Leonardus, notó a Romeo “extraño”, por lo que decidió llevarlo a una clínica veterinaria, donde le indicaron que debía permanecer hospitalizado debido a su delicado estado de salud.

La actriz también contó que pensó en no asistir a su última función para quedarse acompañándolo, aunque conservaba la esperanza de que pudiera recuperarse.

Sabía que te dejaba en buenas manos, y también sabía que tenía que estar en el teatro para mis dos últimas funciones expresó.

Sin embargo, durante la presentación, Tejeiro recibió una llamada que no pudo contestar. Mientras intentaba restablecer la comunicación, su madre la llamó para informarle que Romeo se encontraba grave.

Me sentí horrible. Quería salir corriendo a verte, abrazarte y pedirte que no te fueras. Pero tenía que hacer mi última función. El público ya estaba entrando. contó.

La actriz relató que dedicó “con toda su alma” la función a Romeo y que ella y sus compañeros “lo dieron todo”. Al terminar la presentación, se dirigió a la clínica para estar junto a su mascota, abrazarlo y despedirse de él.

Tejeiro cerró su dedicatoria con un mensaje de agradecimiento a Romeo, por acompañarla durante ocho años, y a su familia, por apoyarla y ayudarla en todo lo relacionado con la salud de su perro.