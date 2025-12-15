Baloto y Revancha, resultados del sorteo hoy lunes 15 de diciembre de 2025

El reciente sorteo 2592 de Baloto Revancha, celebrado el lunes, 15 de diciembre de 2025, ha dejado un nuevo multimillonario en Colombia. La alegría se desató al confirmarse que un único tiquete acertó la combinación completa de las 5 cifras principales más la Super Balota, llevándose el jugoso premio mayor acumulado en esa categoría, el cual ascendía a $44.379.850.



Resultado de Baloto - 15 de diciembre

El sorteo, cuyas cifras ganadoras del Baloto fueron y la Super Balota , no solo generó un nuevo ganador de la bolsa más grande, sino que distribuyó premios menores a un total de ganadores en las diferentes categorías del juego principal, sumando una premiación total de $219.587.300.

Resultado de Revancha - 15 de diciembre

En la misma noche, la suerte también tocó a un jugador de la Revancha. El sorteo, que tenía como balotas ganadoras y la Super Baloto , registró un ganador en la categoría de 5 aciertos sin la Super Balota. Este único tiquete se hizo acreedor a un premio de $21.042.450, una cifra considerable que cambia la vida del afortunado jugador.

Nuevos Acumulados Superan los $20 Mil Millones

A pesar de los importantes premios entregados, los sorteos de Baloto y Revancha continuarán con acumulados multimillonarios, atrayendo la atención de millones de colombianos.



Nuevo Acumulado de Baloto: Al no haber un ganador para la categoría principal con Super Balota, el acumulado del Baloto se eleva a $10.400 millones para el próximo sorteo del lunes 15 de diciembre de 2025.

De manera similar, el premio mayor de Revancha se acumula a $10.300 millones para el mismo sorteo.

La suma de los acumulados de ambos juegos asciende a $20.700 millones, consolidándose como una de las bolsas de premios más grandes ofrecidas por una lotería en el país.

Contexto del Juego: Baloto y su Impacto Social

Baloto Revancha, operado en Colombia bajo la concesión de Coljuegos (Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar), no solo es un juego de azar, sino que también contribuye significativamente a la salud de los colombianos. Según la legislación vigente, una parte sustancial de las ventas del juego se transfiere al sistema de salud del país, financiando servicios esenciales y proyectos de infraestructura sanitaria.

La popularidad de Baloto radica en la posibilidad de ganar premios que, como se demostró con el más reciente ganador de $44.3 millones, pueden ascender a cifras que transforman la economía personal de los ciudadanos. La mecánica de juego es simple: el jugador debe acertar 5 números del 1 al 43 y una Super Balota del 1 al 16 para ganar el gran acumulado.