Mindefensa confirma 51 acciones terroristas del ELN durante paro armado

El ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, confirmó que el paro armado decretado por ELN ya deja 51 acciones terroristas en diferentes regiones del país, en medio de una escalada de violencia que se extenderá hasta el miércoles 17 de diciembre. Así lo señaló en entrevista con Néstor Morales, en el programa Mañanas Blu, donde calificó estas acciones como un “ataque directo al pueblo colombiano”.

De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, los hechos se han registrado en departamentos como Santander, Norte de Santander, La Guajira, Sucre, Chocó y otras zonas del oriente y occidente del país, generando zozobra entre la población civil en plena temporada decembrina.

“Esto que está haciendo el ELN es un ataque directo al pueblo colombiano, no discriminan a nadie para hacer sus acciones terroristas”, afirmó el ministro Sánchez.



Acciones violentas y terrorismo mediático

El ministro explicó que, de los 51 eventos registrados, 38 corresponden a lo que denominó ‘terrorismo mediático’, consistente en la instalación de banderas del grupo armado ilegal, grafitis y la marcación de vehículos, acciones que buscan amplificar el miedo a través de redes sociales. Sin embargo, advirtió que al menos tres ataques sí han sido de carácter cinético, con afectaciones directas a la población.

Entre los hechos más graves mencionó el asesinato de un conductor de ambulancia en Puerto Santander, Norte de Santander, así como la instalación de una motobomba en el peaje Lizama, en Barrancabermeja, que dejó herida a una trabajadora del lugar. También se reportó un ataque en el sector de Cuatro Vientos, en Maicao, que no dejó víctimas.



“Esta amenaza criminal y terrorista contra todos los colombianos ya registra 51 eventos. Aunque muchos buscan generar miedo, algunos sí han causado víctimas y daños reales”, puntualizó el ministro.

Recompensas y despliegue de la Fuerza Pública

Frente a la ofensiva del ELN durante el paro armado, el Ministerio de Defensa anunció recompensas de hasta 200 millones de pesos por información que permita neutralizar anticipadamente estas acciones terroristas. Además, se ofrece hasta 500 millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias ‘El Negro Mina’, uno de los cabecillas del ELN que aparece en videos amenazando a la población.

“La clave siempre será la anticipación. Hemos desplegado todas las capacidades de nuestra Fuerza Pública”, señaló Sánchez. El funcionario destacó que se encuentra en marcha un plan especial de seguridad de Navidad, con presencia del Ejército, la Policía, la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), especialmente en zonas de alta complejidad como el Catatumbo, el Cauca y el Chocó, donde se han reforzado capacidades antidrones, fluviales y aéreas.

ELN y el “cinismo terrorista”

El ministro de Defensa rechazó los argumentos del ELN, que justifican el paro armado como una protesta contra el presidente estadounidense Donald Trump y su postura frente al presidente Gustavo Petro. Para Sánchez, se trata de una excusa sin sustento.

Publicidad

“Es una excusa absurda. El ELN es muy experto en su cinismo terrorista. Esto no es un rechazo a un gobierno extranjero, es una amenaza al pueblo colombiano y a los más vulnerables”, afirmó.Recordó que esta organización narcocriminal lleva más de 60 años de existencia y reiteró el llamado a la desmovilización. “Ya deben pasar a la historia. No sigan haciéndole tanto daño al país ni a sus propias familias”, expresó.

Paz Total y combate al narcoterrorismo

Consultado sobre la política de Paz Total y los intentos de negociación con el ELN, Sánchez fue enfático en señalar que el Gobierno no ha dado ninguna instrucción para suspender operaciones militares.

“Tenemos la instrucción clara del señor Presidente de la República de combatir al grupo narcoterrorista y proteger a todos los colombianos. En ningún momento se nos ha dicho que dejemos de atacar a esos criminales”, aseguró. El ministro sostuvo que el ELN “transformó su ideología revolucionaria por una cultura traqueta” y que, pese a los espacios de diálogo abiertos por ley, las Fuerzas Militares continúan actuando dentro del marco de la Constitución y la ley.



Denuncia por presunta interferencia política

Finalmente, el ministro se refirió a la denuncia revelada por la revista Semana, que señala a la senadora Isabel Zuleta de presuntamente interferir en operativos militares. Sánchez indicó que revisará el caso con la cúpula militar y policial y que posteriormente se reunirá con la congresista.

Publicidad

“Algo tan sensible y crítico hay que averiguarlo. Vamos a analizar qué tan cierto es y si hay algo más que debamos conocer”, concluyó. Mientras tanto, el país permanece en alerta máxima ante el paro armado del ELN, con un Gobierno que insiste en mantener la ofensiva contra el terrorismo y garantizar la seguridad de los colombianos.