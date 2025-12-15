En medio de paro armado ELN quemó bus de servicio público en Valdivia, Antioquia

Hay zozobra en las vías de Antioquia que conectan a otras regiones del país, debido a que la guerrilla del ELN inició una serie de ataques violentos en medio del paro armado anunciado hace pocos días.

El caso más grave ocurrió cuando hombres armados, con distintivos del grupo ilegal salieron a la vía Medellín - Cartagena, en el sector Paulinas, entre Valdivia y Puerto Valdivia, norte de Antioquia y avisaron a varios conductores sobre sus acciones que buscaban generar visibilidad ante la fuerza pública y otros actores armados que están en disputa del territorio.

"Estamos haciendo un control de rutina. Como organización del ELN nos hacemos sentir, vamos a pintar acá en las cabinitas, no en la pintura. Vamos a dejar una carguita explosiva, algo pequeño, algo controlado. Ya después de nosvayamos eso se explotará para que haga una bulla y la fuerza pública sienta que nosotros estamos acá", le dijo uno de los guerrilleros a un conductor que se encontraba en el tracón generado por esta acción.

Integrantes del ELN instalaron un retén ilegal en la vía que comunica a Medellín con la Costa Atlántica e incineraron un bus intermunicipal en el sector La Paulina, municipio de Valdivia, Antioquia, en medio del paro armado anunciado por ese grupo entre el 14 y el 17 de… pic.twitter.com/N3hc9FbyUy — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 15, 2025

Los sujetos con armas largas amenazaron a un conductor de un bus de la empresa Expreso Brasilia con 18 pasajeros, que salió de Barranquilla, los hicieron descender del vehículo y le prendieron fuego.



Además, varias detonaciones se esucharon en la zona, al parecer, en medio de la reacción del Ejército Nacional, que llegó para atender la situación y retomar el control.

Sin embargo, no ha sido la única situación, hombres instalaron banderas del ELN instalaron explosivos cerca del Peaje de Copacabana y solo detonó una carga sin dejar heridos, igualmente a pocos metros del municipio de El Santuario, en la vía Medellín- Bogotá, generando temor entre los habitantes y viajeros, por lo que la carretera tuvo que ser cerrada por varias horas mientras se verificaba si había explosivos.

Por último, hubo un atentado terrorista en la conexión entre Antioquia y el Eje Cafetero, en el municipio de La Pintada, donde levantaron el asfalto con explosivos. Por este hecho, la Gobernación de Antioquia, ofreció hasta 50 millones de pesos de recompensa para identificar a los responsables.