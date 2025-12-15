En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En medio de paro armado ELN quemó bus de servicio público en Valdivia, Antioquia

En medio de paro armado ELN quemó bus de servicio público en Valdivia, Antioquia

Las acciones terroristas del grupo guerrillero en Antioquia también obligaron al cierre preventivo por varias horas de la autopista Medellín - Bogotá tras la instalación de una bandera y explosivos.

