En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente bus Antioquia
José Antonio Kast
Zulma Guzmán
María Corina Machado

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Atentado del ELN con explosivos destruyó el peaje La Lizama en Santander

Atentado del ELN con explosivos destruyó el peaje La Lizama en Santander

El paso está suspendido, hay refuerzo de fuerza pública en la zona ubicada a 30 minutos de Barrancabermeja.

Publicidad

Publicidad

Publicidad