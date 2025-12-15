Atentado del ELN con explosivos destruyó el peaje La Lizama en Santander

Completamente destruido quedó el peaje La Lizama, ubicado en la vía que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja, tras un atentado registrado en la madrugada de este lunes 15 de diciembre. El hecho ocurrió hacia las 3:00 a. m., cuando, según las primeras informaciones, una motocicleta cargada con explosivos fue activada en el lugar, en medio del paro armado anunciado por el ELN.

Como consecuencia del ataque, una funcionaria del peaje resultó herida y fue trasladada de inmediato a un centro asistencial de Barrancabermeja, donde recibe atención médica. Hasta el momento no se reportan más personas lesionadas.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, rechazó el atentado a través de su cuenta en la red social X y lo atribuyó de manera preliminar a integrantes del ELN. En su pronunciamiento, lamentó las heridas causadas a la trabajadora afectada y solicitó a la Fuerza Pública intensificar las operaciones para garantizar la seguridad de los santandereanos durante las festividades. “No podemos permitir que los grupos armados siembren el terror en nuestro territorio”, señaló el mandatario departamental.

Rechazo total al atentado terrorista cometido presuntamente por

Tras la explosión, el paso por la vía principal entre Bucaramanga y Barrancabermeja fue suspendido de manera preventiva. En la zona hay presencia de unidades de la Policía Nacional y del Ejército, que adelantan labores de aseguramiento, verificación de la zona y recolección de información para esclarecer lo ocurrido.



Las autoridades continúan evaluando los daños y no descartan nuevas medidas de seguridad en este corredor vial estratégico del departamento.