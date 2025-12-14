Reportan enfrentamientos entre Ejército y presuntos miembros del ELN en el sur del Cesar

En estos momentos se encuentra bloqueada la vía que del municipio de Pelaya, Cesar, conduce tanto al interior del país como a la costa atlántica debido a la presencia de un tractocamión en el que al parecer fueron abandonados cilindros explosivos, en el marco del paro armado anunciado por el ELN en el país.

La situación está en manos del Ejército Nacional y la Policía de esta jurisdicción, los cuales según el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, ya desplegaron sus unidades especializadas de prevención, para que una vez sea retirado el automotor se pueda restablecer la movilidad en dicha zona.

“Rechazamos estos actos que se han presentado en el departamento del Cesar por el supuesto paro armado anunciado por el ELN. Nosotros rechazamos desde el punto de vista institucional estas acciones en el departamento del Cesar y obviamente vamos a seguir defendiendo la integridad de todos los cesarenses”, dijo en medio de un comunicado con presencia de todas las autoridades.

Al tiempo de esta emergencia, también fue reportado un intercambio de disparos entre soldados de la décima brigada del Ejército y hombres armados en un sector conocido como La Floresta, también en jurisdicción de Pelaya.



Allí un disparo llegó hasta un camión que se movilizaba por el sitio, aunque el mismo afortunadamente no impactó a su conductor. El hecho se hizo rápidamente viral por las redes sociales.

Debido a estos reportes de violencia, la Gobernación del Cesar activó un plan de choque para enfrentar y mitigar los ataques terroristas tanto contra la población civil como a la Fuerza Pública.

Para ello, anunció brigadier general, Jorge Hernández Vargas, comandante de la Décima Brigada, que se fortalecerá la inteligencia y contrainteligencia, así como los patrullajes por tierra y aire, protegiendo los corredores de movilidad, nuestras estaciones de Policía, bases militares y a la población civil.

El grupo ilegal ELN anunció un paro armado de 72 horas en todo el país, desde la 6:00 de la mañana del 14 de diciembre hasta el 17 de diciembre.