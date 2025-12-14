En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Copa BetPlay
Zulma Guzmán
María Corina Machado

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Reportan enfrentamientos entre Ejército y presuntos miembros del ELN en el sur del Cesar

Reportan enfrentamientos entre Ejército y presuntos miembros del ELN en el sur del Cesar

La Gobernación del Cesar activó un plan de choque para enfrentar y mitigar los ataques terroristas tanto contra la población civil como a la fuerza pública.

Eduardo Esquivel.png
El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, junto al resto de autoridades en el departamento.
Cortesía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad