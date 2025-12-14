Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy domingo 14 de diciembre de 2025

El Sinuano Noche sigue afianzándose como uno de los chances más representativos del Caribe colombiano, convirtiéndose con el paso del tiempo en una tradición nocturna para miles de jugadores. Más allá de ser un juego de azar, este sorteo se ha integrado a la rutina diaria de quienes mantienen viva la expectativa de acertar el número ganador y consultar los resultados del chance cada noche.

Resultado oficial del Sinuano Noche – 14 de diciembre de 2025

La organización confirmó la siguiente combinación ganadora: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Un juego tradicional, accesible y en constante evolución

El éxito del Sinuano Noche radica en su equilibrio entre tradición y facilidad de acceso. Las apuestas, que van desde $500 hasta $25.000, permiten la participación de jugadores con distintos presupuestos, manteniendo al sorteo como una alternativa cercana y popular en diversas regiones del país.

En 2025, el juego incorporó una innovación clave con la quinta balota, una modalidad adicional que amplió las combinaciones posibles y aumentó las opciones de premio. Este cambio añadió un mayor nivel de emoción al sorteo y modernizó su dinámica, sin perder la esencia clásica que lo ha caracterizado, atrayendo tanto a apostadores habituales como a nuevos participantes.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión oficial en vivo, lo que garantiza un proceso transparente y confiable. Este horario fijo facilita que los jugadores organicen sus apuestas y consulten los resultados sin confusión.



La publicación oportuna de los números ganadores y la rigurosidad del procedimiento fortalecen la confianza del público, posicionando al Sinuano Noche como uno de los sorteos nocturnos más seguidos en Colombia.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Con el objetivo de adaptarse a diferentes perfiles de jugadores, el Sinuano Noche ofrece diversas modalidades de apuesta:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número de cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad entrega premios proporcionales al valor apostado y al tipo de jugada, permitiendo estrategias flexibles tanto para jugadores ocasionales como para apostadores experimentados.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche es claro y seguro. El ganador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia.

Dependiendo del monto del premio, se pueden solicitar documentos adicionales según el valor en UVT:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos más Formato SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos, Formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Cumplir con estos requisitos garantiza un pago oportuno y refuerza el compromiso del Sinuano Noche con la seguridad, la legalidad y la confianza de sus jugadores.