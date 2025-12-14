Juez ordena a Petro retractarse y pedir excusas a los empresarios Roberto y Luis Alberto Moreno

El presidente Gustavo Petro deberá retractarse por los señalamientos contra los empresarios Roberto Moreno Mejía y Luis Alberto Moreno Mejía, después que interpusieran una acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al buen nombre, honra, igualdad y dignidad humana.

El Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Tercera, resolvió amparar los derechos de ambos y ordenó a Petro, “en su condición de presidente de la República que, dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, en la misma forma y por los mismos canales que empleó el 21 de octubre, el 13 de noviembre y 18 de noviembre de 2025, se retracte y ofrezca excusas públicas”.

El mandatario deberá dejar claro “que no tiene certeza o no le consta que los señores Luis Alberto Moreno Mejía y Roberto Moreno Mejía, sean autores o partícipes de los delitos de hurto (robo) del Banco del Pacífico y de lavado de activos o de tierras a través de la urbanización de la hacienda San Simón, respectivamente, por los cuales los acusó públicamente en las referidas fechas y por los referidos canales”.

El fallo detalla que “la retractación en la red social X la debe hacer por el término de tres (3) meses, dado que a la fecha de esta providencia aún permanece fija en dicha red social”.



En la sustentación del juez José Ignacio Manrique Niño se deja claro, basado en preceptos constitucionales, que “el derecho a la libertad de expresión tiene un grado de limitación mayor al que tienen los particulares toda vez que su actividad institucional está sometida al ordenamiento jurídico. En tal medida, existe la posibilidad de que los funcionarios que adelantan investigaciones penales, fiscales, administrativas, disciplinarias u otras, hagan aseveraciones sobre personas sometidas a su autoridad sin que ello implique un sacrificio de tales derechos. No obstante, tales aseveraciones deben tener fundamento veraz, imparcial, proporcional y razonable”.

La decisión también deja un mensaje no solo para este controversial caso, aunque el origen sea esta disputa legal entre Petro y los hermanos Moreno. “El momento histórico de polarización y violencia que vive el país, no puede ser incrementado por las declaraciones incendiarias de quien ostenta la máxima dignidad del Estado colombiano. Lo que el país reclama de sus dirigentes es un actuar mesurado y prudente y no andar lanzando acusaciones como las que lanzó en contra de los aquí accionantes”.

Además de esa recomendación, en el fallo de tutela se destaca que “si tiene pruebas de los ilícitos a los que hizo referencia, debe presentar la denuncia pertinente para que sean investigados y sancionados penalmente, pero no arrogarse funciones que no le han sido asignadas, pues ello altera el equilibrio del sistema constitucional de nuestro país”.