En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Copa BetPlay
Zulma Guzmán
María Corina Machado

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Juez ordena a Petro retractarse y pedir excusas a los empresarios Roberto y Luis Alberto Moreno

Juez ordena a Petro retractarse y pedir excusas a los empresarios Roberto y Luis Alberto Moreno

Un juzgado de Bogotá amparó los derechos al buen nombre y la honra de ambos hermanos. El fallo deja claro que no hay certeza sobre acusaciones de robo del Banco del Pacífico y lavado de activos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad