Alta cocina japonesa ahora a domicilio: una propuesta que eleva el sushi en Colombia

La alta cocina japonesa en Colombia abre un nuevo capítulo. Uno que no exige reservar mesa ni desplazarse a un restaurante de lujo, sino que llega directamente a la puerta de la casa.

Se trata de TORO BY SLVJ Delivery, la nueva apuesta del reconocido grupo gastronómico Salvaje, que desde Bogotá ha logrado posicionarse como uno de los conceptos más influyentes de la escena culinaria internacional.

Desde su nacimiento en 2019, Salvaje ha marcado un antes y un después en la forma de entender la cocina japonesa contemporánea. Su propuesta, creada por el chef Fermín Azkue, combina técnica, producto de primer nivel y una puesta en escena que ha conquistado ciudades como Madrid, París, Dubái, Miami y Ciudad de México. Ahora, esa experiencia busca adaptarse al formato delivery sin perder su esencia.

Sushi de alta cocina japonesa. Foto: Suministrada

El objetivo es claro: llevar sushi de alta calidad a los hogares colombianos, manteniendo los estándares que han convertido a Salvaje en una marca global. TORO BY SLVJ no es un experimento improvisado, sino una línea cuidadosamente diseñada para trasladar el concepto de alta cocina al consumo doméstico. Ingredientes seleccionados, recetas precisas y un empaque pensado para conservar frescura, temperatura y presentación son parte central de la propuesta.



“Queremos democratizar el sushi de primer nivel, ofrecer productos de excelente calidad y técnica impecable, que es lo que respalda el nombre de Salvaje”, explica Michelle Cure, vocera de la marca, quien resalta que la obsesión por el detalle ha sido clave para dar este paso.

La carta refleja ese equilibrio entre tradición japonesa e innovación. Entre los rolls se destacan opciones como el Dinamita Roll, con palmito de cangrejo y mantequilla trufada; el Spicy Salmon Roll y el Acevichado Roll, pensados para paladares que buscan intensidad y carácter. A esto se suman platos calientes como los Toro Noodles de res y el Pork Belly Fried Rice, que amplían la experiencia más allá del sushi clásico.

Más allá del menú, la iniciativa busca elevar el estándar del sushi a domicilio en el país. En un mercado cada vez más competitivo, TORO BY SLVJ apuesta por diferenciarse a través de la excelencia y la coherencia con el ADN de la marca. “Queremos que las personas disfruten en casa de un producto espectacular, con técnicas de primera y una experiencia cuidada de principio a fin”, añade Cure.

Con próximas aperturas de Salvaje en ciudades como Cartagena, Barranquilla y Atenas, el lanzamiento de TORO BY SLVJ confirma que la alta cocina ya no está limitada a un espacio físico. En Colombia, el sushi premium empieza a escribirse también desde casa.