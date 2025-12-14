Inmobiliaria, museos y arquitectura: 14 de diciembre de 2025 - Encuentros Blu, programa completo

Descubra las recomendaciones más destacadas para disfrutar de una vida plena y equilibrada con Encuentros Blu, este domingo 14 de diciembre de 2025



Santiago Rico, gerente general de Engel & Völkers

Una plataforma inmobiliaria global de lujo que opera en más de 30 países, especializada en la intermediación de propiedades residenciales y comerciales de alta gama, yates y arte.



Una plataforma inmobiliaria global de lujo que opera en más de 30 países, especializada en la intermediación de propiedades residenciales y comerciales de alta gama, yates y arte. David Delgado, de la empresa DDA

Un estudio colombiano enfocado en diseño sostenible, innovación y bienestar, que desarrolla proyectos de arquitectura novedosos.



Un estudio colombiano enfocado en diseño sostenible, innovación y bienestar, que desarrolla proyectos de arquitectura novedosos. Melissa Aguilar, curadora del Museo La Tertulia de Cali

Es investigadora de arte con formación académica en diseño, magíster en Historia del Arte de la Universidad de Antioquia. Actualmente, se desempeña como curadora del museo.



Es investigadora de arte con formación académica en diseño, magíster en Historia del Arte de la Universidad de Antioquia. Actualmente, se desempeña como curadora del museo. María Helena Giraldo, presidente de la administración del consejo del Parque de la 93

Habla sobre el trabajo que implica la administración de un parque tan importante como el de la 93. Hay empresas privadas y públicas que intervienen.

Escuche el programa completo aquí: