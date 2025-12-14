En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Copa BetPlay
Zulma Guzmán
María Corina Machado

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Avión de JetBlue evita choque con aeronave militar de EE.UU. cerca de Venezuela

Avión de JetBlue evita choque con aeronave militar de EE.UU. cerca de Venezuela

Un vuelo de la aerolínea de JetBlue que había partido desde Curazao con destino a Nueva York vivió un tenso momento el pasado viernes, tras evitar choque con aeronave de EE. UU. cerca de las costas venezolanas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad