En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Junior pegó primero en la final
María Corina Machado
Zulma Guzmán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Venezuela se declara “preparada para defenderse” tras presunto sobrevuelo de aviones de EE. UU.

Venezuela se declara “preparada para defenderse” tras presunto sobrevuelo de aviones de EE. UU.

El gobierno venezolano afirmó que aviones de Estados Unidos se acercaron a las costas venezolanas y pidió al país norteamericano no equivocarse al afirmar que el país suramericano está preparado para la defensa.

Nicolás Maduro y aviones de combate de EE. UU.
Nicolás Maduro y aviones de combate de EE. UU.
Foto: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 13 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad