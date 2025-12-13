Nuevo atentado con drones contra la Policía en el Cauca deja un patrullero herido

Sobre las 4:00 de la tarde de este sábado 13 de diciembre, un nuevo atentado terrorista sacudió al sur del país. La subestación de Policía de Piedra Sentada, en el municipio de El Patía, departamento del Cauca, fue atacada desde el aire mediante el uso de drones, desde los cuales fueron lanzados varios artefactos explosivos.

El hecho dejó como saldo un patrullero herido, quien fue auxiliado por sus compañeros. En videos difundidos en redes sociales se observa el momento en que los uniformados trasladan al policía lesionado hasta una ambulancia para ser llevado inicialmente a un centro asistencial en El Bordo, desde donde fue remitido posteriormente a Popayán.

El secretario de Gobierno del Cauca, Óscar Campo, confirmó el atentado y expresó su preocupación por la reiteración de hechos violentos en la región.

“No hemos podido tener tranquilidad. Cada semana tenemos un hecho de violencia en contra de la Policía y, por ende, afectando también a la población civil”, señaló el funcionario.



Las autoridades recordaron que en este municipio hay presencia de grupos armados al margen de la ley, entre ellos disidencias de las Farc y el ELN.

Campo indicó además que, tras lo ocurrido, se activó de inmediato un Puesto de Mando Unificado junto con la Gobernación del Cauca para evaluar la situación de orden público. También manifestó su preocupación por el paro armado de 72 horas anunciado por el ELN, e hizo un llamado al Gobierno Nacional para avanzar en un diálogo que permita reducir la violencia.

“El llamado cordial y respetuoso al Gobierno nacional y departamental es a buscar un diálogo y un desescalamiento del conflicto. La situación ha llegado a niveles demasiado graves para una población que vive semanalmente en zozobra e intranquilidad. El llamado es a lograr, por lo menos en diciembre, unos mínimos que permitan pasar un Año Nuevo en paz”, puntualizó.

Las autoridades confirmaron que este no fue el único ataque registrado en el día, ya que la estación de Policía de El Bordo también fue atacada con drones. En este segundo hecho no se reportaron personas heridas, aunque sí daños materiales.