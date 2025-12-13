Turistas estadounidenses fueron atacados en Armenia por robarles el celular: quedó en video

El pasado 7 de diciembre de 2025, alrededor de las 3:20 de la tarde, se registró un violento intento de hurto que afectó a una pareja de turistas estadounidenses en una lavandería ubicada en el centro de Armenia, Quindío.

Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron el momento en que un hombre armado con un cuchillo ingresó al local y se abalanzó contra la mujer con la intención de robarle su teléfono. Pese a la amenaza del arma blanca, la víctima se resistió con fuerza, iniciando un forcejeo mientras gritaba pidiendo auxilio. Durante el ataque, el agresor intentó herir a la turista en múltiples ocasiones, pero no lo consiguió.

Mientras la mujer forcejeaba, la reacción de su pareja, también de nacionalidad estadounidense, llamó la atención, pues el hombre permaneció inmóvil y al margen de la situación, sin intervenir en ningún momento. Segundos después, un motociclista que transitaba por la zona se percató del hecho y reaccionó de inmediato, ingresando a la lavandería para propinarle un golpe en la cabeza al delincuente con su casco.

En cuestión de segundos, otros transeúntes se sumaron, logrando reducir y desarmar al agresor. Gracias a la intervención ciudadana, el atacante finalmente huyó del lugar sin concretar el hurto y la mujer logró recuperar su teléfono, aunque quedó visiblemente afectada por el episodio.



Minutos después de que el asalto fuera frustrado, llegaron al lugar integrantes de la Policía Nacional. El capitán Luis Fernando Grisales, comandante de la Estación de Policía de Armenia, explicó que “en tal sentido, no se realizó captura a la persona, toda vez que no se ejecutó hurto y no existe denuncia por parte de las personas afectadas”.

Este es el video