En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Copa BetPlay
Zulma Guzmán
María Corina Machado

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Turistas estadounidenses fueron atacados en Armenia por robarles el celular: quedó en video

Turistas estadounidenses fueron atacados en Armenia por robarles el celular: quedó en video

Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron el momento en que un hombre armado con un cuchillo ingresó al local y se abalanzó contra la mujer con la intención de robarle su teléfono en Armenia.

Turistas estadounidenses fueron atacados en Armenia por robarles el celular: quedó en video
Turistas estadounidenses fueron atacados en Armenia por robarles el celular: quedó en video
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad