En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Copa BetPlay
Zulma Guzmán
María Corina Machado

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Carrera contrarreloj en Francia para contener la dermatosis nodular, una enfermedad vírica

Carrera contrarreloj en Francia para contener la dermatosis nodular, una enfermedad vírica

Según datos del Gobierno, desde el 29 de junio al 11 de diciembre se han detectado 110 brotes en el país en nueve departamentos franceses del este y suroeste del país.

brote en francia.
Francia trata de contener la dermatosis nodular.
Foto: Freepik.
Por: EFE
|
Actualizado: 13 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad