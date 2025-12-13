En vivo
Editorial regresa con cinco novedades a Colombia: aves y el oso andino son protagonistas

En entrevista con El Radar de Blu Radio, Benjamín Villegas, fundador de la editorial, explicó las razones de la pausa y los proyectos que hoy llegan a las librerías.

