Editorial regresa con cinco novedades a Colombia: aves y el oso andino son protagonistas

Tras cerca de dos años sin lanzamientos dirigidos al público general, Villegas Editores vuelve a escena con una serie de novedades que ratifican su apuesta por el libro de alta calidad, el cuidado editorial y la fotografía como eje narrativo. Así lo confirmó su fundador, Benjamín Villegas, en entrevista con El Radar de Blu Radio, donde explicó las razones de la pausa y los proyectos que hoy llegan a librerías.

Villegas señaló que, aunque no hubo lanzamientos comerciales recientes, la editorial nunca detuvo su labor. “Seguimos en la oficina con nuestro trabajo porque de alguna manera tenemos que sostenernos y por supuesto nuestro trabajo ha sido exclusivamente en libros y en libros de calidad y de gran formato”, afirmó. Durante este periodo, la editorial se concentró en libros institucionales e históricos, muchos de ellos de circulación privada, como el volumen conmemorativo de los 150 años del Jockey Club de Bogotá, recientemente premiado.



Aves, biodiversidad y fotografía de alto nivel

Entre las principales novedades destaca “Aves de los Andes colombianos”, desarrollado junto al fotógrafo sudafricano Murray Cooper. El libro reúne imágenes tomadas en las cordilleras y la Sierra Nevada de Santa Marta, acompañadas por textos de biólogos. “Es un libro absolutamente hermoso que muestra claramente por qué Colombia es la reina de las aves”, aseguró Villegas, al resaltar la riqueza y diversidad del país.



El oso andino, protagonista editorial

Otro de los proyectos que ve la luz es un libro dedicado al oso de anteojos, fruto de más de cuatro años de trabajo con el biólogo y fotógrafo Sebastián Di Doménico. El editor explicó que se trató de un proceso exigente: “La condición fue reunir una colección de 61 osos distintos, porque no es fácil fotografiarlos; son muy tímidos y se esconden”. El proyecto contó con apoyo de la Empresa de Acueducto de Bogotá y resalta la importancia del Parque Nacional Natural Chingaza.



Botero en formato accesible

Villegas también anunció el relanzamiento de tres libros fundamentales sobre Fernando Botero, ahora en un formato pequeño y bilingüe, reunidos en un estuche especial. “Pensamos que, por tratarse de Botero, el más universal de nuestros artistas, era fundamental acercar su obra a los colombianos del común”, explicó.

Las nuevas publicaciones ya están disponibles en la librería de Villegas Editores y en su plataforma digital, consolidando un regreso que reafirma que, pese a la digitalización, el libro impreso de calidad sigue vigente.

