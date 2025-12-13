Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy sábado 13 de diciembre de 2025

La Caribeña Noche continúa posicionándose como uno de los chances más representativos del Caribe colombiano. Más allá de ser un juego de azar, este sorteo nocturno se ha consolidado como una cita diaria que reúne expectativa, emoción y sentido de comunidad entre miles de apostadores que siguen fielmente cada transmisión.

Desde 2025, la incorporación de la quinta balota transformó la dinámica del juego. Esta actualización amplió las combinaciones posibles, aumentó las probabilidades de acierto y añadió un componente extra de suspenso.



Resultado oficial del 13 de diciembre de 2025

Durante la noche del sábado 13 de diciembre de 2025, la Caribeña Noche reveló su resultado oficial, definiendo la suerte de numerosos jugadores: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

¿A qué hora se juega la Caribeña Noche?

La Caribeña Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m. Minutos después del sorteo, los resultados oficiales se publican en los canales autorizados, lo que permite una consulta rápida, segura y confiable para todos los participantes.

Este horario fijo facilita el seguimiento del sorteo y se ha integrado a la rutina nocturna de muchos jugadores en la región Caribe y en el resto del país.



Modalidades de juego disponibles

La Caribeña Noche ofrece diversas modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a distintos perfiles de jugadores, desde principiantes hasta apostadores experimentados:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: se gana sin importar el orden de los números.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Esta variedad permite que cada participante elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia, presupuesto y nivel de riesgo.



Costos de las apuestas

Fiel a su carácter accesible, la Caribeña Noche mantiene costos diseñados para diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima por jugada: $10.000

Límite por tiquete: $25.000

Estas condiciones la convierten en una de las opciones más atractivas dentro de los juegos de chance en Colombia.



¿Cómo reclamar un premio?

Reclamar un premio de la Caribeña Noche es un proceso sencillo y transparente. Para recibir el pago, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad, original y fotocopia.

Dependiendo del monto del premio, calculado en UVT, el operador puede solicitar documentación adicional, de acuerdo con la normativa vigente. De esta forma, la Caribeña Noche reafirma su compromiso con la seguridad, la legalidad y la confianza de sus apostadores.