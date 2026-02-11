En vivo
Controversia por Mancuso: piden a JEP y a Justicia y Paz trabajar unidos para evitar más confusiones

Controversia por Mancuso: piden a JEP y a Justicia y Paz trabajar unidos para evitar más confusiones

Esto, tras una demanda cuestionando la inclusión de comandantes paramilitares en la JEP bajo el argumento de que actuaron materialmente incorporados a la fuerza pública.

Esta foto difundida por la Interpol colombiana muestra al ex jefe paramilitar colombo-italiano Salvatore Mancuso (I) con un miembro de la policía científica a su llegada al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá el 27 de febrero de 2024.
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso llegó a Bogotá tras pasar 16 años detenido en Estados Unidos y comprometerse a decir la verdad sobre sus vínculos con políticos y empresarios del país.
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de feb, 2026

